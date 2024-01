C’est la meilleure série réalisée au cours des cinq dernières années : elle est en streaming et parfaite pour le week-end.

Son atmosphère est l’un des points forts de cette série

Une série que vous pouvez terminer en deux après-midis libres d’un week-end hivernal

Normalement, les séries dont nous parlons sont généralement de la pure fiction. Même si elles sont basées sur notre histoire, elles ont tendance à aborder des thèmes inventés ou à prendre des libertés pour être plus divertissantes ou moins intenses. Cette fois-ci, ce n’est ni l’un ni l’autre, car la série en question est basée sur des faits réels, mais elle ne cache aucun aspect. Au contraire, elle s’efforce de représenter ce qui s’est passé et ce que les survivants ont ressenti lors de l’une des plus grandes catastrophes humaines du siècle dernier.

Voyons maintenant les points forts de cette série et pourquoi, cinq ans après, elle vaut toujours autant la peine.

Une série sans égal

An 1986. Une nuit comme une autre, le réacteur de la centrale nucléaire de Tchernobyl a subi une explosion massive qui a causé de graves dommages aux travailleurs de la centrale et s’est rapidement propagée à la ville voisine de Pripiat. Peu après, les effets se feraient sentir en Biélorussie, en Russie, en Scandinavie, en Europe centrale et même jusqu’aux Pyrénées. Cette série raconte l’histoire de comment ils ont essayé de contenir la fuite et des vies de ces personnes qui ont subi des changements irréversibles à cause de la situation incontrôlée qui a duré plusieurs jours de tension maximale.

Nous parlons sans aucun doute de Tchernobyl, un film d’une qualité exceptionnelle. En général, le regarder est une expérience très intéressante, mais en plus, il est très court, donc nous pouvons le terminer en moins d’un week-end sans aucun problème.

Il s’agit d’un événement historique dont les conséquences sont encore présentes aujourd’hui.

L’événement a été un véritable désastre et est raconté de manière crue.

Les performances sont tout simplement brillantes.

En réalité, bien que ce soit une série, elle est assez fidèle aux événements qui se sont produits.

Par moments, elle est vraiment difficile à suivre, avec des scènes assez puissantes.

Elle peut même sembler être un film d’horreur.

Mais non, malheureusement, tout était réel.

La base de données en ligne connue sous le nom de Rotten Tomatoes émet un jugement très clair de la part du public et des critiques professionnels sur cette série. Si elle n’est pas parfaite, elle n’en est pas loin. Son atmosphère, son style, sa conception et sa façon de mener la série en font l’un des paris les plus sûrs pour la qualité sur la plateforme. Tout le monde adore cette série, ce qui se traduit par 95 % de critiques positives et 97 % d’avis positifs du public. Un véritable exploit très difficile à réaliser.

À mon avis, c’est une série assez difficile à regarder, mais elle est aussi très divertissante. Elle raconte avec beaucoup d’habileté l’une des circonstances les plus tragiques qui ont été vécues au-delà du rideau de fer, à un moment où le bloc était déjà en train de se désintégrer.

Pour regarder cette série, vous devrez vous abonner au catalogue de HBO Max, l’une des meilleures séries disponibles sur la plateforme. Pour cela, vous devrez accéder à l’un des plans d’abonnement proposés par la plateforme.