Comment créer vos propres stickers sur WhatsApp

L’année dernière, Meta a ajouté de nombreuses fonctionnalités utiles à son application de messagerie instantanée, WhatsApp. Aujourd’hui, Meta a introduit une autre excellente fonctionnalité, Créer vos propres stickers. Vous pouvez créer des stickers à partir des photos disponibles sur votre appareil et créer votre propre pack d’stickers. Si vous voulez savoir comment créer votre propre pack d’stickers sur WhatsApp, alors vous êtes au bon endroit, continuez à lire pour en savoir plus.

Pour le moment, la fonctionnalité Créer vos propres stickers est limitée aux utilisateurs d’iPhone. Vous pouvez simplement mettre à jour WhatsApp vers la version 2.24.1.74 ou ultérieure depuis l’App Store. Elle sera également disponible pour les utilisateurs d’Android dans un délai raisonnable, assurez-vous que votre WhatsApp est mis à jour vers la dernière version disponible. Si vous possédez une ancienne version, rendez-vous sur le Google Play Store et mettez à jour WhatsApp Messenger.

Il existe de nombreux créateurs d’stickers disponibles sur l’App Store et le Google Play Store. Si vous utilisez ces applications tierces pour créer des stickers personnalisés, c’est le bon moment pour désinstaller ces applications tierces et utiliser l’outil de création d’stickers intégré de WhatsApp pour créer vos propres stickers personnalisés. La création d’stickers à l’aide du nouvel outil est assez simple et facile à utiliser.

Jetons un coup d’œil aux étapes.

Créez vos propres stickers sur WhatsApp – En action, voici les étapes

Que vous souhaitiez créer des stickers à partir de vos propres photos ou des stickers amusants à partir de photos avec vos amis, vous pouvez suivre ces étapes et créer votre propre pack d’stickers sur WhatsApp. Ces stickers peuvent être utilisés dans des conversations individuelles, des discussions de groupe ou même dans des messages de diffusion. Alors, examinons les étapes pour créer des stickers personnalisés sur WhatsApp en utilisant l’outil de création d’stickers intégré.

Ouvrez WhatsApp Messenger sur votre iPhone. Sélectionnez une conversation ou un chat de groupe dans lequel vous souhaitez envoyer des stickers. Appuyez sur l’icône des stickers qui apparaît sur le côté droit de la boîte de discussion. Vous verrez une nouvelle option Créer vos propres stickers, appuyez dessus ou sur l’icône + sur le côté gauche des stickers fréquemment utilisés. Lorsque vous appuyez sur l’icône +, cela ouvrira l’album photos, choisissez la photo que vous voulez convertir en sticker. La magie se produira automatiquement, WhatsApp générera automatiquement des stickers à partir des objets clés de la photographie. Il créera plusieurs stickers si la photographie contient plusieurs objets. Choisissez l’sticker que vous souhaitez ajouter à votre collection, puis appuyez sur le bouton Envoyer. L’sticker sera envoyé à votre ami et également stocké dans votre collection d’stickers. C’est tout.

C’est l’un des moyens les plus simples de créer des stickers personnalisés sur WhatsApp sans utiliser d’application tierce. Vous pouvez également modifier ces stickers tout en en créant un, il vous suffit d’appuyer sur l’icône texte, sticker ou stylo en haut et d’ajouter ce que vous voulez.

WhatsApp teste également les stickers d’IA, mais cette fonctionnalité est actuellement limitée à certains pays. La fonctionnalité devrait également être disponible dans plus de pays prochainement. Elle vous permet de créer des stickers avec des invitations différentes, vous pouvez choisir votre sticker préféré parmi quatre générations.

Pour le moment, la fonctionnalité n’est pas disponible pour les membres de notre équipe chez Netcost-security.fr. Nous partagerons plus de détails une fois que la fonctionnalité sera disponible pour nous.

