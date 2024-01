Hitman: Blood Money – Représailles, disponible sur Android et iOS, arrivera sur Nintendo Switch ce même mois

Le titre est sorti sur mobile en novembre 2023 et a maintenant une date de sortie sur Nintendo Switch

Hitman: Blood Money – Reprisal sort sur Nintendo Switch ce mois-ci

L’assassin le plus célèbre du monde des jeux vidéo est l’Agent 47 et il est de nouveau d’actualité pour une très bonne raison, qui plaira beaucoup aux utilisateurs de Nintendo Switch. Les habitués de la franchise Hitman savent déjà très bien qu’en novembre 2023, un nouveau titre mobile de la saga IO Interactive a été lancé, il s’agit de Hitman: Blood Money – Reprisal, et il fait aujourd’hui l’actualité car il a été révélé qu’il arrivera ce mois-ci sur la console hybride de la grande N.

Pour être plus précis, Hitman: Blood Money – Reprisal arrivera sur Nintendo Switch le 25 janvier prochain, il faudra donc attendre quelques jours pour en profiter sur cette console. En réalité, le jeu, qui est actuellement disponible sur Android et iOS, semble être exclusif à Nintendo en ce qui concerne la version console, car il ne semble pas être destiné à d’autres plateformes. De plus, cette annonce s’accompagne d’une nouvelle bande-annonce pour sa sortie sur Switch.

Hitman: Blood Money – Reprisal arrive sur Nintendo Switch le 25 janvier

Si vous voulez commencer à profiter de cette proposition sur Nintendo Switch dès le 25 janvier, vous serez certainement intéressé de savoir que vous pourrez obtenir ce jeu au prix de 24,99 euros. Cependant, vous devez savoir que si vous le précommandez dès maintenant depuis l’eShop, vous pourrez bénéficier d’une réduction intéressante de 15%, qui sera disponible jusqu’au 24 janvier.

Ce Hitman: Blood Money – Reprisal est une version améliorée du titre classique d’IO Interactive et comprend 12 missions « très rejouables », le nouveau mode Instinct et d’autres améliorations telles que l’inclusion d’une minimap et d’autres fonctionnalités qui sont arrivées dans les opus ultérieurs de la saga. Le développement et le portage sur Switch sont assurés par Feral Interactive, qui semble avoir affirmé que la version pour la console Nintendo fonctionnera en 1080p et 30 fps avec le dock et en 720p et 30 fps en mode portable, du moins c’est ce qu’ils ont communiqué au média TouchArcade.

Si vous souhaitez vous procurer ce jeu dans sa version mobile, sachez qu’il est disponible au prix de 12,49 euros sur Google Play Store et l’App Store. La description de Hitman: Blood Money – Reprisal pour Nintendo Switch indique ce qui suit :