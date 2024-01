La saison 2 de The Last of Us a une autre confirmation : nous savons déjà qui interprétera Dina

Il s’agit du troisième membre du casting à avoir été confirmé

Isabela Merced jouera le personnage de Dina dans The Last of Us II

Il semble que les confirmations pour la nouvelle saison de The Last of Us s’enchaînent. Il y a quelques jours seulement, nous découvrions l’actrice qui incarnera Abby, et aujourd’hui, il est temps de dévoiler un autre personnage : Isabela Merced sera Dina dans la deuxième partie de la série à succès de HBO Max, inspirée du jeu vidéo original de PlayStation 3.

Isabela Merced sera Dina, un personnage important dans The Last of Us II

Le personnage de Dina apparaît pour la première fois dans la deuxième saison de The Last of Us, et à la fois ses créateurs et les fans la décrivent comme une femme optimiste, honnête, tenace, sauvage et adorable. D’origine juive et avec une histoire de vie complexe, étant devenue orpheline à l’âge de 10 ans et ayant dû survivre par elle-même, Dina est un personnage secondaire important dans la partie 2 de The Last of Us.

Cependant, son personnage ne peut être compris sans mentionner son dévouement envers Ellie, sa meilleure amie, confidente, et… plus encore ? En effet, The Last of Us 2 présente une histoire d’amour lesbienne, ce que nous savions déjà depuis la sortie de la bande-annonce du jeu vidéo The Last of Us Part II, en été 2020.

Selon les co-créateurs de la série, Craig Mazin et Neil Druckmann, Isabela Merced, que nous avons pu voir dans des films tels que Transformers : The Last Knight ou Dora and the Lost City, est l’actrice parfaite pour interpréter le rôle de Dina. Voici leurs mots à son sujet, tirés d’une publication du magazine américain Variety, qui pourraient se résumer comme un coup de foudre immédiat en la voyant :

« Vous pouvez chercher éternellement un acteur qui incarne sans effort toutes ces qualités, ou vous pouvez trouver Isabela Merced immédiatement. Nous ne pourrions pas être plus fiers qu’elle rejoigne notre famille. »

Cependant, il semble que nous devrons attendre un peu pour voir Isabela Merced dans le rôle de Dina, car la saison 2 de The Last of Us ne sera diffusée qu’en 2025, au plus tôt. En réalité, la série mettant en vedette Pedro Pascal et Bella Ramsey n’est pas encore entrée en production en raison des grèves incessantes à Hollywood, malgré une sortie prévue pour fin 2024.