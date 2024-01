Compte à rebours pour le module lunaire Peregrine : quand tombera-t-il dans l’espace

Sans « plus aucune possibilité » d’atterrir sur la Lune, le véhicule spatial d’Astrobotic dispose encore de 48 heures de carburant : la perte, selon la société, a ralenti plus que prévu et Peregrine se trouve à 360 000 kilomètres de la Terre, soit 94% de la distance lunaire.

Illustration de la position du module d’atterrissage Peregrine par communiqué à la Terre et à la Lune le 10 janvier 2024 / Crédit : Astrobotic

Le module d’atterrissage Peregrine d’Astrobotic en route vers la Lune pourrait bientôt « tomber dans l’espace », mais en attendant, il collecte des données sur l’environnement interplanétaire. La NASA, qui a subventionné la mission dans le cadre du programme CLPS (Commercial Lunar Payload Services), a expliqué que malgré l’absence de « toute possibilité » d’atterrissage en raison d’une grave perte de carburant, tous les instruments de communication du module d’atterrissage sont actifs et « collectent effectivement des données ».

Astrobotic a également partagé une mise à jour similaire sur X aujourd’hui. « Nous estimons maintenant que le vaisseau dispose d’environ 48 heures de carburant restant », a expliqué la société basée à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Il s’agit d’une « amélioration significative par communiqué aux estimations précédentes », car « la vitesse de perte a ralenti plus que prévu ».

Qu’est-il arrivé au module d’atterrissage Peregrine et quand va-t-il s’écraser

Le module d’atterrissage Peregrine, lancé depuis Cap Canaveral, en Floride, le 8 janvier 2024, se trouve maintenant à environ 360 000 kilomètres de la Terre, soit 94% de la distance lunaire. Le plan était d’effectuer le premier atterrissage américain sur la Lune depuis plus de 50 ans depuis la fin des missions Apollo et le premier atterrissage privé de tous les temps par une société privée, dans le but de toucher la surface lunaire fin février. Cependant, peu de temps après le lancement, une perte de carburant a été détectée dans le système de propulsion et Astrobotic a annoncé que le carburant restant – suffisant pour seulement quelques jours – ne permettrait pas un atterrissage en douceur.

Dans une mise à jour publiée jeudi, la société estimait que le vaisseau avait encore 36 heures d’autonomie, mais dans une nouvelle note publiée ce matin, Astrobotic a revu ses calculs, précisant que le véhicule dispose encore de 48 heures de carburant. « Nos estimations ont changé car le taux de perte a ralenti plus que prévu – précise la société américaine – Nous prévoyons un ralentissement de la vitesse de perte à mesure que la pression diminue, mais il peut y avoir des changements dans la taille de la défaillance du système de propulsion, car la pression diminue ou en raison de la présence d’autres facteurs rendant la prévision difficile ».

Nouvelle photo de Peregrine : « Au revoir Terre! »

Sans plus d’espoir d’un atterrissage en douceur, les efforts sont désormais concentrés sur la prolongation de la mission Peregrine le plus longtemps possible afin de poursuivre la collecte de données. « Les mesures et les opérations des instruments scientifiques fournis par la NASA fourniront une expérience précieuse, des connaissances techniques et des données précieuses pour les futures missions lunaires du CLPS », a déclaré Joel Kearns, vice-administrateur associé pour l’exploration au sein de la direction de la mission scientifique de la NASA.

À bord du véhicule se trouvent vingt instruments scientifiques, dont dix sont en fonctionnement, notamment l’Iris Lunar Rover, un petit rover construit par des étudiants de la Carnegie Mellon University qui devait prendre des photos sur la Lune. Une image de ses roues et d’un réservoir de carburant avec le drapeau américain a été publiée sur X par Astrobotic. Le module d’atterrissage a également envoyé un message : « Au revoir, Terre ! » Un premier adieu de la part du rover qui, une fois le reste du carburant de Peregrine épuisé, avec toute la charge utile restante, sera destiné à tomber dans l’espace cis-lunaire.