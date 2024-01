Patrick J. Adams, Mike Ross dans Suits: « je suis prêt à remettre mon costume »

Dans le futurible Suits L.A., ou quel que soit le nom qu’il finisse par avoir

Mike Ross

La cérémonie des Golden Globes, qui a eu lieu le 7 janvier dernier à l’hôtel Beverly Hilton de Los Angeles, en Californie, a eu parmi ses présentateurs deux acteurs et amis qui ont travaillé ensemble dans une série qui a battu des records. Nous parlons de Gabriel Macht et Patrick J. Adams, qui ont interprété respectivement Harvey Specter et Mike Ross dans la série Suits et qui ne diraient pas non à un possible spin-off, une suite ou quoi que ce soit d’autre.

Les Golden Globes nous ont laissé un vainqueur clair, Oppenheimer, ainsi que des présentations, celles du comédien et acteur Jo Koy, à oublier. Les choses ne s’amélioraient pas vraiment avec le temps, mais au moins nous avons pu revoir quatre des personnages principaux de la célèbre série judiciaire. Gina Torres (Jessica Pearson) et Sarah Rafferty (Donna Paulsen) se sont jointes à Gabriel Macht et Patrick J. Adams pour remettre le prix de la meilleure série dramatique, et elles nous ont offert l’un des rares moments amusants de la soirée.

The cast of Suits is here to present the award for Best Drama Series at the #GoldenGlobes! 💼✨ pic.twitter.com/d0QCfFWE5c – Golden Globe Awards (@goldenglobes) Janvier 8, 2024

« Il n’y a rien de plus dramatique ou qui cause plus d’anxiété que d’attendre toute la nuit pour entendre que enfin, votre catégorie est arrivée », a commencé Gabriel Macht, faisant clairement allusion à la manière dont ils ont dû attendre des années pour obtenir la même chose. « Oui, c’est vrai. Il est difficile d’imaginer devoir attendre si longtemps pour voir que votre émission obtienne ce genre de reconnaissance », a confirmé son collègue.

Prêts à remettre le costume

S’exprimant avec ET Online lors du pre-show, les acteurs qui ont incarné Mike et Harvey à l’écran n’ont pas hésité à répondre affirmativement à la question de savoir s’ils reprendraient leurs anciens rôles maintenant qu’Aaron Korsh, le créateur de Suits, travaille sur un spin-off se déroulant dans le même univers. « Je pense que tout est en phase préliminaire », a déclaré Adams. « C’est une émission dans l’univers de Suits, comme un Suits L.A. Quoi qu’il en soit, notre intrépide showrunner Aaron [Korsh] travaille dessus. Si j’ai l’appel, je suis prêt à remettre le costume. J’ai adoré l’émission, j’ai adoré le personnage et j’ai adoré travailler avec toutes ces personnes ».

Suits

Suits raconte l’histoire de Mike Ross, un avocat brillant mais non diplômé, et de son astucieux mentor, Harvey Specter. Tous les deux travaillent dans un prestigieux cabinet d’avocats à New York, où ils sont confrontés à des défis juridiques intrigants et complexes. La série se distingue par son drame judiciaire, ses relations personnelles compliquées et son style sophistiqué, tandis que les personnages naviguent dans le monde compétitif de la loi, faisant preuve d’intelligence, d’astuce et de dilemmes moraux dans chaque affaire qu’ils traitent.