La NASA est enfin parvenue à ouvrir le conteneur avec les échantillons de l’astéroïde Bennu

La NASA a enfin réussi à ouvrir le conteneur avec les échantillons de poussière et de roches de l’astéroïde Bennu. Il sera maintenant possible de mener d’importantes enquêtes scientifiques.

À plus de trois mois de son arrivée sur la Terre, les scientifiques de la NASA ont enfin réussi à ouvrir complètement la « tête » du conteneur contenant les échantillons de l’astéroïde Bennu, collectés par la sonde OSIRIS-Rex lors d’une mission spectaculaire au cœur du système solaire. Tout le matériel est maintenant à la disposition des chercheurs pour mener d’importantes enquêtes scientifiques. La capsule contenant des fragments rocheux et de la poussière du « caillou spatial » – classée comme potentiellement dangereuse – avait été larguée dans le désert de l’Utah (États-Unis) à 15h33, heure italienne, le 24 septembre 2023 ; après la récupération, elle avait été immédiatement transférée dans une chambre spécialement aménagée du Johnson Space Center de Houston (Texas), en attendant d’être ouverte. Cependant, dès le premier essai, la NASA s’est rendue compte que quelque chose n’allait pas.

Les scientifiques ont réussi à accéder facilement à environ 70 grammes de matériel dans la capsule externe, mais la majeure partie de l’exemplaire était restée bloquée dans le mécanisme d’acquisition d’échantillons Tag-and-Go Sample (TAGSAM), scellé de manière hermétique avec 35 points de fixation. Deux de ces points n’ont pas été débloqués et jusqu’à aujourd’hui, les ingénieurs ont travaillé ardemment à la conception et à la réalisation d’outils sophistiqués pour les ouvrir. Il peut sembler absurde de prendre près de quatre mois pour ouvrir un conteneur, mais le contenu est extrêmement précieux et ne peut être contaminé de quelque manière que ce soit. Les ingénieurs ont non seulement dû créer des outils nouveaux pour « forcer la serrure », mais ces derniers devaient également être compatibles avec la chambre de sécurité dans laquelle le TAGSAM avait été transféré. Toute intervention manquant de suffisamment de précaution aurait pu ruiner à jamais l’un des échantillons les plus importants jamais détenus par les chercheurs. L’analyse de fragments incontaminés provenant d’un astéroïde datant des débuts du système solaire, il y a environ 4,5 milliards d’années, peut nous en apprendre énormément sur les origines et l’évolution de notre système. Actuellement, en ayant accès à tout le contenu, il sera possible de mener des enquêtes beaucoup plus approfondies et dans un plus grand nombre de laboratoires.

« Avoir enfin la tête du TAGSAM ouverte et avoir un accès complet aux échantillons de Bennu est un résultat monumental qui reflète le dévouement indéfectible et l’ingéniosité de notre équipe », a déclaré dans un communiqué de presse le professeur Dante Lauretta, chercheur principal de la mission et professeur d’astronomie à l’Arizona Lunar and Planetary Laboratory. « Ce succès réaffirme l’importance d’OSIRIS-REx et notre engagement à faire avancer notre compréhension de l’univers. Nous attendons avec impatience le prochain chapitre alors que nous partageons ces précieux échantillons avec la communauté scientifique mondiale et poursuivons notre voyage de découverte », a ajouté le scientifique. « L’innovation et le dévouement de cette équipe ont été remarquables. Nous sommes tous impatients de voir le trésor restant que OSIRIS-REx conserve », a déclaré Eileen Stansbery, chef de la division Astromaterials Research and Exploration Science au Johnson Space Center de la NASA.

Parmi les outils spécialement fabriqués pour briser les deux points d’ancrage scellés, il y a des pointes spécifiques en acier inoxydable chirurgical non magnétique, qui est le « métal le plus dur approuvé pour une utilisation dans des conteneurs non contaminés », a précisé l’Université de l’Arizona. Les outils devaient également répondre à des spécifications de poids, de hauteur et de maniabilité pour pouvoir être introduits et utilisés dans cette petite chambre spéciale. Pour être absolument sûrs de leur utilisation, les scientifiques ont réalisé plusieurs expériences dans un laboratoire de test reproduisant les conditions de travail. La valeur des échantillons de Bennu, comme indiqué, est inestimable pour la science ; maintenant, enfin, ils pourront tous être étudiés.