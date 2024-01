Cancer du sein, une protéine peut le prévenir : elle tue les cellules malades avant qu’elles ne deviennent cancéreuses

On l’appelle MRE11 et c’est une protéine déjà connue pour reconnaître les dommages à l’ADN : une nouvelle étude publiée dans Nature a révélé qu’elle est également la « clé » d’une réponse immunitaire capable de supprimer la formation de tumeurs mammaires.

Il semble y avoir une « clé » pour prévenir le cancer du sein : c’est la protéine MRE11, une enzyme présente dans le noyau des cellules humaines, déjà connue pour reconnaître les dommages à l’ADN. Ce qui n’avait pas encore été compris, c’est que cette même protéine peut également jouer un rôle essentiel dans la suppression de la formation de tumeurs mammaires.

L’équipe de recherche dirigée par le professeur Gaorav Gupta du Département de radiothérapie oncologique de l’École de médecine de l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill (UNC) a découvert cela dans une étude récemment publiée dans Nature, montrant pour la première fois que la protéine MRE11 est cruciale dans l’activation d’un parcours de réponse immunitaire qui identifie les cellules avec de l’ADN endommagé et les élimine de l’organisme.

La protéine MRE11, expliquent les chercheurs, agit également en « débloquant » la voie cGAS/STING, un parcours du système immunitaire inné qui, normalement, est maintenue sous contrôle pour éviter une inflammation excessive dans des conditions normales.

« Nos résultats suggèrent que la perte de ce parcours peut être ce qui permet aux cellules cancéreuses du sein de résister à des niveaux élevés de dommages à l’ADN sans être reconnues par le système immunitaire », a déclaré le professeur Gupta, qui est également membre du Lineberger Comprehensive Cancer Center, le centre de recherche et de traitement du cancer de l’UNC. « Nous sommes très intéressés à identifier des moyens de réactiver cette voie pour traiter et potentiellement prévenir le développement du cancer. »

L’étude de l’équipe du professeur Gupta éclaire sur la manière dont les cellules tumorales évitent d’être détectées par le système immunitaire, malgré les dommages à l’ADN subis lors de la division mobile. La recherche indique en particulier que les cellules cancéreuses du sein peuvent « bloquer » à leur avantage la voie cGAS-STING, ce qui leur permet d’échapper à la détection immunitaire.

Ce blocage repose sur une enzyme appelée synthase cyclique GMP-AMP (cGAS), reconnue comme un messager du système immunitaire, qui se trouve normalement dans un état dormant, n’étant activée que lorsque c’est absolument nécessaire. « Elle est dans un état ‘éteint’ car elle a une affinité beaucoup plus forte pour les molécules d’histones, qui sont des protéines autour desquelles notre ADN est empaqueté, que pour l’ADN lui-même – précise Gupta – On peut considérer le cGAS comme étant bloqué en raison de sa liaison aux histones, incapable de remplir sa tâche de reconnaissance de l’ADN à moins d’être libéré par une clé quelconque ».

L’interaction entre MRE11 et cGAS active également une forme spécifique de mort mobile appelée nécroptose. Cette forme spécifique de mort mobile active le système immunitaire, fournissant un mécanisme puissant pour éliminer les cellules précancéreuses endommagées avant qu’elles ne se développent en cancer.

« Lier MRE11 et cGAS à l’activation de la nécroptose est un moyen très efficace de supprimer la formation de tumeurs », ajoute Gupta. « Lorsque MRE11 et cGAS sont activés par une cellule précancéreuse endommagée, ils coopèrent pour activer une forme de mort mobile qui renforce le système immunitaire, aidant ainsi l’organisme à éliminer les cellules avant qu’elles ne deviennent cancéreuses ».

L’avenir de la prévention et du traitement du cancer du sein

La réactivation de la voie cGAS-STING par le biais de MRE11 ouvre de nouvelles possibilités de thérapies ciblées, offrant de l’espoir dans le développement de stratégies de prévention et de traitements plus efficaces contre le cancer du sein. Actuellement, Gupta et ses collègues du Lineberger Comprehensive Cancer Center mènent déjà une nouvelle recherche en inscrivant activement des patients à un essai clinique étudiant la combinaison de la radiothérapie et de l’immunothérapie dans le traitement de certains types de cancer du sein.

Avec ces nouvelles informations sur la voie cGAS-STING, les chercheurs observeront maintenant si cette voie nouvellement identifiée est plus ou moins réactive à ces thérapies ou si d’autres thérapies spécifiques peuvent impliquer cette voie et ainsi conduire à de meilleurs résultats cliniques.