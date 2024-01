Tom Cruise passe chez Warner Bros

Même s’il peut terminer ses projets existants avec des tiers

Tom Cruise

Tom Cruise est l’une des plus grandes stars du cinéma que l’on peut trouver aujourd’hui, et en réalité, il a pratiquement revitalisé le cinéma après la pandémie qui a frappé le monde en 2020 avec son film Top Gun: Maverick, principalement produit par Paramount Pictures, avec qui il a également récemment tourné Mission Impossible: Sentence Mortelle (Partie 1), qui arrivera d’ailleurs sur la plateforme de vidéo en streaming SkyShowtime dans moins d’un mois, aux côtés de nombreuses autres nouveautés alléchantes.

Cependant, et bien que cela puisse sembler le contraire, Cruise a toujours été un agent libre, ce qui signifie qu’il peut s’associer avec qui il veut, du moins jusqu’à présent. L’acteur d’Edge of Tomorrow (de Warner) ou du Dernier Samouraï a signé un contrat avec Warner Bros. avec lequel il créera des films originaux pour le studio ainsi que d’autres basés sur des franchises existantes.

Selon une déclaration de Michael De Luca et Pamela Abdy, tous deux PDG du groupe cinéma de Warner Bros : « Notre vision, dès le premier jour, a été de reconstruire ce studio emblématique jusqu’à atteindre les sommets de ses jours de gloire, et en réalité, quand nous nous sommes assis pour discuter pour la première fois avec David Zaslav de rejoindre l’équipe de Warner Bros. Discovery, il nous a dit : ‘Nous sommes en mission pour ramener Warner Bros. à sa place, nous avons les meilleures ressources, la propriété intellectuelle narrative et le talent de l’industrie, et nous devons ramener Tom Cruise chez Warner Bros.!’ Aujourd’hui, cela devient réalité et nous sommes un pas plus près de réaliser notre ambition ! »

Cruise a ajouté : « J’ai un grand respect et une grande admiration pour David, Pam, Mike et toute l’équipe de Warner Bros. Discovery ainsi que leur engagement envers les films, les fans de cinéma et l’expérience cinématographique. J’espère faire de grands films ensemble ! »

Que se passe-t-il maintenant avec ses autres projets

Rien, enfin, ils restent les mêmes. Mission Impossible: Sentence Mortelle (Partie 2), qui pourrait changer de nom à l’avenir, est toujours en production sous la protection de Paramount Pictures et est toujours prévu pour le 23 mai 2025. D’autre part, l’acteur américain est également engagé dans un nouveau film avec Universal, qui fera de Tom Cruise le premier civil à effectuer une sortie spatiale en dehors de la Station spatiale internationale.

Warner Bros. Discovery et Paramount pourraient fusionner

Comme nous l’avons déjà annoncé à l’époque, une réunion entre David Zaslav, PDG de Warner Bros. Discovery, et Bob Bakish, PDG de Paramount Global, à New York, suscite des spéculations sur une fusion potentielle entre les entreprises. Zaslav a également exploré la faisabilité de la fusion avec Shari Redstone, dont l’entreprise détient une participation majoritaire dans Paramount Global. Bien que les représentants des deux sociétés aient refusé de faire des commentaires, les discussions sont décrites comme préliminaires. Warner Bros. Discovery a une dette plus élevée, mais aussi une capitalisation boursière plus importante, ce qui en ferait la partie la plus forte. La fusion proposée vise à réunir leurs actifs, y compris les services de streaming tels que HBO Max et Paramount+, pour concurrencer des entreprises comme Netflix et Disney+.

En termes de contenu, la fusion pourrait signifier que Warner Bros. Discovery acquiert les franchises remarquables de Paramount Pictures, telles que Terminator, Transformers, Mission: Impossible et Star Trek, ainsi que ses propriétés existantes telles que Harry Potter et Le Seigneur des Anneaux. L’intégration envisagerait également la fusion des opérations télévisuelles, y compris une large gamme de chaînes à la demande de Warner Bros. Discovery et les chaînes de Paramount Global, telles que CBS, Comedy Central, MTV, Nickelodeon et BET. Cette fusion potentielle fait suite à la création de Warner Bros. Discovery après l’acquisition de WarnerMedia par Discovery Inc. et à la création de Paramount Global suite à la fusion entre CBS et Viacom en 2019.