Le voyage de Peregrine a échoué : pourquoi le module spatial privé n’atteindra jamais la lune

Astrobotic a déjà programmé une autre mission d’ici la fin de l’année, l’objectif étant de lancer des véhicules spatiaux commerciaux vers le satellite de la Terre.

Tout semblait bien se passer. Le module d’atterrissage Peregrine a décollé le 8 janvier 2024 depuis Cape Canaveral à 2h18 (heure normale de l’Est), puis sept heures plus tard, il a commencé à perdre du carburant. L’équipe d’Astrobotic Technology a réorienté le vaisseau spatial dans le but de sauver une partie de la mission, puis l’annonce officielle est arrivée : Peregrine ne se posera pas sur la lune. L’échec de la mission marque un arrêt pour la NASA, dont l’objectif est de lancer des véhicules spatiaux commerciaux vers le satellite de la Terre.

La mission Cert-1 est en effet la première du programme de l’Agence spatiale Commercial Lunar Payload Services, qui confie le transport de cargaisons sur la lune à des sociétés privées. La NASA prévoit de dépenser 2,6 milliards de dollars au cours des dix prochaines années pour des missions spatiales commerciales. Malgré l’échec, le lancement de Peregrine reste un moment historique, car plus de 50 ans se sont écoulés depuis qu’une mission spatiale américaine a tenté d’atterrir sur la lune.

Que s’est-il passé lors de la mission Cert-1

Le vaisseau spatial conçu par Astrobotic a décollé avec succès de Cape Canaveral lundi, transporté par la fusée United Launch Alliance, une coentreprise de Boeing et Lockheed Martin. Sept heures après le lancement, l’entreprise a expliqué que le vaisseau spatial avait commencé à perdre du carburant en raison d’une défaillance du système de propulsion. « Malheureusement, une anomalie s’est produite, empêchant d’atteindre une orientation stable du pointage vers le soleil », a déclaré la société basée à Pittsburgh, en Pennsylvanie. « La manœuvre improvisée de l’équipe a réussi à réorienter le panneau solaire de Peregrine. Nous rechargeons maintenant la batterie ». Cependant, « une fuite de carburant en cours entraîne un fonctionnement excessif des propulseurs du système de contrôle de l’attitude du véhicule spatial bien au-delà de la durée de vie prévue pour éviter une chute incontrôlée du module d’atterrissage« .

Astrobotic a réorienté le vaisseau spatial pour recharger la batterie via les panneaux solaires, « nous espérons amener Peregrine aussi près que possible de la distance lunaire avant qu’il ne perde sa capacité à maintenir l’orientation vers le soleil et, par conséquent, ne perde de puissance ». Ensuite, mardi, l’entreprise a annoncé que le vaisseau spatial n’atteindrait pas la lune. « En raison de la perte de carburant, malheureusement, il n’y a aucune chance d’un atterrissage en douceur ».

Tous les problèmes du lancement de Peregrine

Avant même le lancement, la NASA et Astrobotic ont expliqué être pleinement conscientes des difficultés d’atterrissage du vaisseau spatial sur la lune. « Si l’on regarde en arrière dans l’histoire, seulement environ la moitié de ces missions ont réussi. Et la plupart d’entre elles étaient financées par des superpuissances ayant des budgets bien plus importants que ceux accordés à cette mission. Donc, c’est vraiment, vraiment un défi », a déclaré John Thornton, PDG d’Astrobotic. L’échec était prévu, et en effet, avant le départ de Peregrine, Astrobotic a admis : « Nous jouons gros ».

Les prochaines missions pour atteindre la lune

Astrobotic a déjà prévu une autre mission d’ici la fin de l’année. « Il y a une file d’attente pour les prochains lancements », a expliqué Thornton, « nous avons notre lancement prévu d’ici la fin de l’année. Donc, au cas où nous aurions une mauvaise journée quelque part pendant la mission, nous recueillerons toutes les données que nous avons reçues jusqu’à ce moment-là et nous en tirerons des enseignements. Et nous aiderons également l’industrie qui aura plus d’informations à ce sujet. Nous deviendrons plus intelligents et nous serons prêts pour la prochaine fois ».

Quant à la NASA, elle pourrait atteindre la Lune en février. Intuitive Machines, une société basée à Houston dirigée par d’anciens responsables de la NASA, lancera son vaisseau spatial vers le pôle sud de la Lune. Si tout se passe bien, l’atterrissage devrait avoir lieu le 22 février.