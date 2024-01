Google annonce 6 nouvelles fonctionnalités pour les appareils Android au CES

CES est un festival technologique qui captive les passionnés de tech chaque année au cours du premier trimestre. Au CES 2024, nous avons assisté à de nombreuses annonces intrigantes, de Sony présentant des voitures pilotées par une manette PS5 à Google dévoilant pléthore de nouvelles fonctionnalités pour les appareils Android et ChromeOS.

L’événement CES donne un aperçu de la direction que prendra la technologie tout au long de l’année. Cette année promet d’être passionnante, marquée par une myriade de nouvelles technologies centrées autour de l’intelligence artificielle.

Si vous possédez un écosystème Android, vous voudrez connaître toutes les annonces faites par Google lors du CES 2024. La liste des annonces est extensive et, ici, vous découvrirez toutes les nouvelles fonctionnalités et annonces qui arriveront sur les appareils Android et ChromeOS tout au long de l’année.

Commençons par Quick Share.

Quick Share intégré aux appareils

Oui, c’est similaire au Quick Share sur les appareils Galaxy. Google et Samsung ont collaboré pour améliorer l’expérience de partage de fichiers entre les appareils basés sur Android. La décision d’adopter le nom Quick Share pourrait être due à la base d’utilisateurs importante de Samsung et cela facilitera les choses.

Cela va être une fonction intégrée sur les appareils Android et ChromeOS pour le partage de contenu peer-to-peer. Google travaille également avec LG et d’autres entreprises pour ajouter Quick Share en tant qu’applications préinstallées sur les PC Windows.

Il suffit de toucher Quick Share pour afficher la liste des appareils disponibles à proximité. Les utilisateurs auront un contrôle total sur la visibilité de leur appareil, qu’ils souhaitent qu’il soit visible de tous, de leurs contacts seulement ou de personne. Cette fonctionnalité sera disponible à partir de février pour les appareils compatibles avec Nearby. L’icône de Quick Share est un peu différente de celle actuelle de Samsung.

Support Fast Pair étendu aux télévisions Google

Fast Pair est la fonction qui permet aux utilisateurs de jumeler rapidement de nouveaux accessoires Bluetooth tels que des écouteurs à des téléphones et Chromebook. Par exemple, dès que vous ouvrez le couvercle de vos Pixel Buds, votre téléphone Pixel le détectera immédiatement avec l’option de le jumeler.

Cette fonctionnalité arrive maintenant sur Chromecast avec Google TV en février et sur d’autres télévisions Google ultérieurement cette année. Cela vous permettra de connecter des écouteurs et des haut-parleurs en un seul clic.

Caster des vidéos TikTok

Google permet également de caster les vidéos TikTok depuis votre téléphone vers les téléviseurs compatibles Chromecast. Et le support pour les vidéos TikTok en direct arrivera plus tard cette année.

Google a également annoncé que davantage de téléviseurs seront équipés de Chromecast intégré, y compris des appareils de LG Hospitality and Healthcare.

Caster l’écran de jeu

Une autre nouvelle fonction de casting est la possibilité de facilement caster l’écran de jeu depuis Spotify et YouTube Music à partir de vos téléphones Pixel éligibles vers une tablette Pixel dockée à proximité. De cette façon, vous pouvez facilement profiter de la musique et des podcasts sur un haut-parleur sans vous connecter manuellement lorsque vous êtes chez vous.

Les télévisions en tant que hubs Google Home

À l’avenir, les télévisions LG et certaines télévisions Google et Android agiront en tant que hubs pour Google Home. Cela permettra aux utilisateurs de connecter des appareils domotiques au réseau domestique et de les contrôler depuis l’application Google Home.

Améliorations d’Android Auto

Google a également annoncé quelques améliorations pour Android Auto qui arriveront plus tard cette année. Android Auto pourra désormais partager des informations en temps réel sur la batterie de votre véhicule électrique avec Google Maps. Cette fonctionnalité sera d’abord disponible sur les modèles Ford Mustang Mach-E et F-150 Lightning dans les mois à venir.

Cette fonctionnalité permettra aux utilisateurs de suivre des détails tels que les arrêts de recharge et même le temps nécessaire pour recharger lors d’un arrêt.

Il y a également des améliorations dans les applications disponibles pour Android Auto pour rendre les trajets plus faciles et sans distraction.