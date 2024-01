Heat 2 sera à la fois une suite et un préquel, confirme Michael Mann

Il n’a que de bonnes paroles pour Val Kilmer

Heat 2

Sorti en 1995, Heat est un film américain connu pour ses scènes d’action et pour réunir deux véritables bêtes de l’écran, surtout à l’époque, à savoir Al Pacino et Robert De Niro, qui jouent respectivement le détective de Los Angeles Cincent Hanna et le voleur de banques talentueux Neil McCauley.

Le film, considéré comme une icône du cinéma d’action et de crime, compte également dans son casting Val Kilmer, dont le réalisateur, Michael Mann (Le dernier des Mohicans, Révélations, Ali, Miami Vice, Collateral), n’a que de bonnes paroles, comme nous avons pu l’entendre récemment lors d’une interview pour Variety, qui a également donné lieu à d’autres déclarations tout aussi intéressantes.

« Je ne pouvais pas comprendre comment Val Kilmer pouvait tolérer d’être Val Kilmer », commence également le romancier à la question de savoir comment il a été de travailler avec l’acteur de Top Gun ou Batman Forever. « Dans n’importe quelle scène, un acteur et un réalisateur analysent la scène. Quelle est l’action ou ce que veut ce personnage ? Parfois cela est dans le texte ; parfois, c’est dans le sous-texte. Val aurait sept ou huit réactions et modalités différentes, chacune étant géniale. Je ne pouvais pas imaginer avoir une telle gamme et une telle profondeur artistique, au-delà de ce qui est possible de contrôler ».

Heat 2, suite et préquel

Étant donné que Heat 2, le roman publié en novembre 2022, l’était déjà, il n’était pas difficile de deviner que le nouveau film que Mann prévoit de commencer à tourner cette année même le serait également, mais il n’est pas superflu de le confirmer officiellement.

Heat 2 est, selon ses propres mots, à la fois une « préquelle et une suite », dans laquelle, toujours selon ce qui se passe dans le livre, nous vivrons à la fois les événements immédiatement après le premier Heat et ce qui s’est passé sept ans plus tôt, c’est-à-dire en 1988, avec McCauley, Shiherlis et le reste du dangereux gang.

