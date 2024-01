Nous monterons dans l’espace avec un ascenseur : qu’est-ce que le projet Ascensio qui veut remplacer les fusées

ASCENSIO | La base de l’ascenseur spatial

En 1979, Arthur C. Clarke raconte dans son roman de science-fiction Les fontaines du Paradis les exploits de l’ingénieur Morgan chargé de construire le premier ascenseur spatial sur l’île équatoriale de Taprobane, inspirée du Sri Lanka. Depuis des années, l’homme rêve de rejoindre l’espace avec un ascenseur. Et nous ne parlons pas seulement de science-fiction. En réalité, le premier projet remonte à 1894, lorsque le physicien et scientifique russe Konstantin Tsiolkovski, dans son essai « Rêves de la Terre et du ciel », s’est inspiré de la Tour Eiffel pour imaginer une structure similaire capable d’atteindre la limite de l’orbite géostationnaire. En 1957, le scientifique soviétique Yuri Artsutanov a également essayé, puis en 1999, David Smitherman de la NASA et le scientifique américain Bradley Edwards, qui a suggéré de créer un ruban mince comme du papier, long de 100 000 kilomètres, capable de résister à l’impact des météorites. Actuellement, Jordan William Hughes, un architecte de Barrow, en Angleterre, a conçu Ascensio, un nouvel ascenseur qui a remporté un prix de 10 000 euros pour l’architecture spatiale et l’innovation de la Fondation Jacques Rougerie à Paris.

« Ce serait un projet très coûteux et très ambitieux et je ne m’attends pas à ce qu’il soit réalisé dans les 10 prochaines années », a-t-il expliqué. « Mais je suis presque certain que tôt ou tard, il sera construit« . Selon Hughes, les caractéristiques principales d’Ascensio, la mobilité, la légèreté et les avantages en termes de sécurité, seront essentielles pour les ascenseurs spatiaux du futur. « C’est un peu fantaisiste aujourd’hui, mais ça arrivera, car c’est la seule façon de rendre les voyages et l’exploration spatiale vraiment fonctionnels. » En effet, l’objectif est de remplacer les fusées, qui selon Hughes, sont inefficaces, coûteuses et nuisibles à l’environnement.

Les règles des ascenseurs spatiaux

Au fil des ans, différents projets ont été développés pour réaliser des ascenseurs spatiaux. Tous ont en commun certaines caractéristiques. Par exemple, contrairement à un ascenseur traditionnel, ce n’est pas le câble qui tire la cabine. De plus, le contrepoids, qui se déplace généralement dans la direction opposée de la cabine pour équilibrer la charge, devrait se trouver à l’extrémité supérieure du câble au-delà de l’orbite géostationnaire (35 876 km), de cette manière sa force centrifuge serait capable de surmonter la gravité. Le câble d’un ascenseur spatial devrait également partir près de l’Équateur, afin de garantir une force maximale et de maintenir le fil tendu.

Comment fonctionne Ascensio

Hughes imagine un ascenseur avec une station spatiale amarrée au-delà de l’orbite géostationnaire, d’où un câble traverse l’atmosphère pour se connecter à une plate-forme de lancement maritime mobile. La base naviguerait ensuite à travers les océans terrestres pour se connecter au câble descendant et lancer des cargaisons et des passagers dans l’espace. Le design de Hughes se distingue donc par sa mobilité. « Cela révolutionnerait la façon dont nous allons et revenons de l’espace et le rendrait plus praticable », a expliqué l’architecte à la BBC.

Les cinq technologies clés

Le projet est futuriste, mais la NASA a déjà dressé une liste exposant les cinq technologies clés pour le développement futur de l’ascenseur spatial. Un premier problème, que même Hughes n’a pas réussi à résoudre, est le matériau pour le câble et la tour, la nanotechnologie sera nécessaire pour fabriquer, par exemple, des nanotubes de carbone. De plus, il faudra également comprendre comment construire et contrôler le câble de l’ascenseur spatial et réaliser une tour suffisamment haute pour atteindre l’orbite géostationnaire. Il faudra également des avancées dans les études sur la propulsion électromagnétique, telle que la lévitation magnétique, ainsi que de nouveaux investissements dans les infrastructures spatiales et le développement d’une industrie et d’une économie spatiales .