Blumhouse absorbe la productora de James Wan monopolizando ainsi le cinéma d’horreur

Blumhouse est déjà synonyme d’horreur

Avec de honorables exceptions comme celle de 20th Century Studios, une filiale de Disney autrefois connue sous le nom de 20th Century Fox et son film La première prophétie, qui vient de sortir sa première bande-annonce, le genre de l’horreur a été pratiquement monopolisé ces dernières années par le réalisateur James Wan, qui est en train de réaliser un Aquaman et le royaume perdu et Blumhouse, la société de production de Jason Blum qui connaît des succès commerciaux en ce moment.

Même si cela peut sembler surprenant, cette annonce n’a en réalité été aucune surprise, puisque Wan et Blum ont annoncé leurs plans de fusion à la fin de l’année 2022. Ainsi, Atomic Monster, la société de production de James Wan, et Blumhouse deviendraient une seule entité après avoir collaboré activement pendant plus d’une décennie.

En 2011, Blumhouse a choisi de miser sur Wan avec Insidious, qui a ensuite donné lieu à plusieurs suites, et leur relation s’est maintenue jusqu’à nos jours. En réalité, depuis la création d’Atomic Monster Productions en 2014, elle a eu deux principaux partenaires, à savoir Blumhouse et New Line Cinema, mais elle s’est également associée à RatPac Entertainment et The Safran Company, de Peter Safran, qui est actuellement impliqué avec James Gunn dans le nouvel Univers étendu de DC.

À propos de Blumhouse

Blumhouse Productions est une société de production cinématographique renommée, principalement connue pour son succès dans le genre des films d’horreur. Fondée en 2000 par Jason Blum, elle s’est fait connaître pour sa focalisation sur la production de films à petit budget qui ont eu un grand impact au box-office et auprès du public. Ils ont actuellement en ligne de mire Night Swim, sur le point de sortir aux États-Unis, bien que nous devions attendre jusqu’en février pour le voir, M3GAN 2.0, la suite inévitable de Five Nights at Freddy’s, Imaginary et Dead by Daylight.

Jason Blum a adopté un modèle d’affaires unique en produisant des films d’horreur avec des budgets modérés, ce qui permet aux cinéastes une plus grande liberté créative tout en assumant des risques financiers réduits. Cette stratégie a conduit à la production de films qui ont été bien accueillis par le public, notamment les franchises Paranormal Activity, American Nightmare ou Insidious, ainsi que les films Sinister et Get Out, entre autres.