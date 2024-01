Enfin, nous savons pourquoi l’urine est jaune : la découverte des scientifiques

Après plus d’un siècle de recherches, les scientifiques ont enfin découvert pourquoi l’urine est de couleur jaune. Cette découverte ouvre également la voie à une meilleure compréhension de certaines pathologies.

Il pourrait sembler absurde, mais les scientifiques viennent seulement de découvrir ce qui rend effectivement l’urine jaune. Il est depuis longtemps connu que le responsable est un pigment appelé urobiline, mais on ne connaissait pas tous les mécanismes impliqués dans le processus conduisant à cette coloration. Plus précisément, on ne connaissait pas l’enzyme microbienne capable de convertir la bilirubine en le composé à partir duquel dérive l’urobiline. Grâce à des analyses biochimiques et à la génomique comparative, les chercheurs ont réussi à identifier une enzyme qu’ils ont appelée bilirubin réductase, dérivée du microbiote intestinal. Les bactéries principalement impliquées dans la codification de cette enzyme appartiennent à l’espèce appelée Firmicutes. Cette découverte est significative non seulement parce qu’elle révèle complètement le mystère de la couleur jaune de l’urine, mais surtout parce qu’elle pourrait aider à mieux comprendre le rôle du microbiote intestinal dans certaines pathologies, telles que les maladies inflammatoires de l’intestin et l’ictère.

Une équipe de recherche américaine dirigée par des scientifiques de l’Université du Maryland, en collaboration étroite avec des collègues du Centre de bioinformatique et de biologie computationnelle et des Instituts nationaux de la santé (NIH), a mené cette étude. Les chercheurs, coordonnés par le professeur Brantley Hall, enseignant au Département de biologie mobile et génétique moléculaire de l’université de College Park, expliquent dans un communiqué de presse que lorsque les globules rouges se dégradent à la fin de leur cycle de vie (environ six mois), un pigment orange vif est produit : la bilirubine. C’est un composé étudié en laboratoire car il est associé à des dysfonctionnements hépatiques et à d’autres conditions. En effet, lorsque les niveaux sont élevés, la réabsorption excessive peut par exemple conduire à l’ictère, caractérisé par la couleur jaune de la peau. Ce composé est principalement sécrété dans l’intestin, où se trouvent les bactéries Firmicutes qui produisent l’enzyme bilirubin réductase capable de la décomposer.

Les actions de ces bactéries convertissent la bilirubine en un composé incolore appelé urobilinogène, comme l’explique le professeur Hall, qui se dégrade ensuite spontanément en une molécule appelée urobiline, responsable de la couleur jaune que nous connaissons tous. « Cette découverte enzymatique révèle enfin le mystère derrière la couleur jaune de l’urine », souligne l’expert, ajoutant qu’il est extraordinaire qu’un phénomène biologique omniprésent « soit resté inexpliqué pendant si longtemps ». Comme précisé, ce n’est pas seulement le mystère de la couleur de l’urine qui a été résolu ; les auteurs de l’étude ont en effet découvert que ladite enzyme est présente dans la grande majorité des adultes en bonne santé, mais « n’est souvent pas présente chez les adultes et les nouveau-nés atteints de maladies inflammatoires de l’intestin ». Hall et ses collègues estiment que l’absence de cette enzyme pourrait être associée à l’ictère infantile et à la formation de calculs biliaires pigmentés.

La qualité et la diversité du microbiote intestinal revêtent une importance croissante dans les investigations cliniques, car la perturbation des équilibres délicats qui le soutiennent a récemment été associée à de nombreuses pathologies, apparemment non liées comme la maladie de Parkinson. D’autres études ont trouvé une corrélation avec une autre pathologie neurodégénérative : la maladie d’Alzheimer. Les détails de la recherche « BilR is a gut microbial enzyme that reduces bilirubin to urobilinogen » ont été publiés dans la revue scientifique Nature Microbiology.