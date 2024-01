Le jeu mobile de Kim Kardashian ferme après 10 ans avec plus de 150 millions de dollars de revenus

Si vous avez téléchargé Kim Kardashian: Hollywood, vous pourrez en profiter jusqu’au 8 avril

Le jeu Kim Kardashian: Hollywood était disponible sur Google Play et l’App Store

Peut-être que son jeu ne vous semble pas familier, mais l’héroïne l’est sûrement : la fameuse Kim Kardashian. À quelques mois de son dixième anniversaire et avec des revenus dépassant les 150 millions de dollars (dont 1,6 million de dollars récoltés au cours des cinq premiers jours), le jeu mobile dédié au mannequin et à la célébrité américaine tire sa révérence pour toujours.

Vous pouvez encore jouer à Kim Kardashian: Hollywood jusqu’au 8 avril

Le jeu, dont l’objectif est d’augmenter la renommée et la réputation du personnage, inspiré de Kim, est disponible gratuitement sur les appareils Android et iOS. Cependant, tout indique que sa disponibilité touche à sa fin, car Kim Kardashian: Hollywood fermera ses portes le 8 avril prochain.

La fermeture a été confirmée sur le forum du jeu par un représentant de Glu Mobile, la société chargée de son développement et de sa distribution depuis son lancement en juin 2014. De plus, le message publié indique que le jeu a été supprimé de toutes les boutiques d’applications et n’est plus disponible en téléchargement sur Google Play ou l’App Store.

Si vous faites partie des milliers d’utilisateurs l’ayant téléchargé, vous pourrez continuer à profiter de Kim Kardashian: Hollywood jusqu’au 8 avril, date à laquelle il fermera définitivement. Vous pourrez également utiliser les pièces virtuelles dont vous disposez jusqu’à cette date, mais il y a une restriction qui est déjà en cours de manière irréversible : les achats dans l’application ont été désactivés.

L’héroïne, qui a été particulièrement impliquée dans son développement et a essayé tous les vêtements du jeu, est au courant de cette nouvelle. En réalité, Kim Kardashian a parlé avec le site américain TMZ, où elle a fait la déclaration suivante :

« Je suis très reconnaissante du fond de mon cœur à tous ceux qui ont aimé et joué à Kim Kardashian: Hollywood au cours des 10 dernières années. Ce voyage a été très important pour moi, mais j’ai réalisé qu’il est temps de concentrer cette énergie sur d’autres passions. Je tiens à remercier l’équipe de Glu et les nombreuses personnes en coulisses qui ont travaillé diligemment pour en faire un succès. Je serai toujours inspirée par cette communauté que nous avons construite ensemble ».

Enfin, le message partagé sur le forum rappelle également aux personnes ayant des abonnements VIP qu’elles doivent annuler leur abonnement manuellement. Bien que le jeu ferme ses portes dans seulement quatre mois, la plateforme dit ne pas pouvoir annuler les abonnements au nom des joueurs.

