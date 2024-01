10 nouveaux titres que nous pourrons voir en exclusivité sur SkyShowtime en 2024

SkyShowtime a été le dernier à rejoindre la fête du streaming, du moins dans notre pays, mais il veut regagner du terrain grâce à des propositions exclusives comme celles que nous vous présentons ci-dessous. Il s’agit de 10 séries et films qui seront disponibles sur la plateforme au cours de ces premiers mois de l’année 2024 tout juste commencée et qui vous plairont certainement.

Ils s’ajouteront ainsi à une liste toujours plus longue de titres disponibles sur SkyShowtime qui, cependant, a récemment supprimé une grande partie de son contenu pratiquement sans prévenir, mais où nous pouvons encore trouver des succès comme Bosé, Fellow Travelers, Frasier, Las Invisibles, Mentiras Pasajeras, Poker Face, Special Ops: Lioness and Transformers: El Despertar de las Bestias, tous disponibles exclusivement sur le service de vidéo à la demande de Comcast et Paramount.

Voici donc les 10 titres qui arriveront bientôt sur SkyShowtime.

Apples Never Fall

Apples Never Fall est en tête de liste des séries exclusives qui seront diffusées en 2024. Basée sur le best-seller à succès de Liane Moriarty, la série se concentre sur la famille apparemment parfaite Delaney. Les anciens entraîneurs de tennis Stan (Sam Neill) et Joy (Annette Bening) ont vendu leur académie et sont prêts à commencer les années dorées de leur vie. Alors qu’ils attendent de passer du temps avec leurs quatre enfants adultes (Alison Brie, Jake Lacy, Conor Merrigan-Turner et Essie Randles), tout change lorsque qu’une jeune blessée frappe à la porte de Joy et Stan, apportant l’excitation qui leur manquait. Mais lorsque Joy disparaît soudainement, leurs enfants sont obligés de réexaminer le prétendu mariage parfait de leurs parents, alors que les secrets les plus sombres de leur famille commencent à refaire surface.

Asteroid City

Le dernier film de Wes Anderson sera diffusé en streaming, en exclusivité, sur SkyShowtime à partir du 23 janvier. L’histoire se déroule dans Asteroid City, une ville fictive désertique du sud-ouest des États-Unis autour de l’année 1955. De jeunes astronomes et des cadets spatiaux de tout le pays se réunissent pour la célébration annuelle du Jour de l’Astéroïde, mais la compétition scolaire est perturbée par des événements qui changent le monde.

Halo

La deuxième saison tant attendue de Halo arrive en février. Les épisodes 1 et 2 seront disponibles en exclusivité sur SkyShowtime à partir du 9 février, puis un nouvel épisode chaque semaine. Dans cette deuxième saison, le Master Chief John-117 dirige son équipe d’élite de Spartans contre la menace extraterrestre connue sous le nom de Covenant.

Knuckles

Knuckles est la première série télévisée du monde cinématographique en expansion de Sonic. La nouvelle série en action réelle suit Knuckles dans un voyage hilarant d’auto-découverte et d’action lorsqu’il accepte de former Wade comme son protégé et de lui enseigner les voies du guerrier Echidna.

Mary & George

Une autre nouvelle série qui sera bientôt diffusée sur SkyShowtime est le dangereux psychodrame historique Mary & George, qui traite d’une mère et d’un fils qui ont comploté, séduit et tué pour conquérir la cour d’Angleterre et le lit du roi Jacques Ier.

Mission Impossible: Sentencia Mortal – Partie 1

Le grand succès au box-office Mission Impossible: Sentencia Mortal – Partie 1 arrivera sur la plateforme en début d’année, c’est-à-dire très bientôt. Ethan Hunt (Tom Cruise) et son équipe du FMI se lancent dans leur mission la plus dangereuse à ce jour : localiser une nouvelle arme terrifiante qui menace toute l’humanité.

Ted

La série exclusive Ted, qui sera disponible sur le service à partir du 22 février, est le préquel des films Ted. La série se déroule en 1993, lorsque les jours de gloire de l’ours Ted (Seth MacFarlane) sont derrière lui. Ted peut être une très mauvaise influence pour John, mais il est aussi un ami fidèle prêt à tout donner.

The Curse

Les épisodes 1-5 seront disponibles en exclusivité le 5 janvier et les épisodes 6-10 à partir du 16 février. La série suit la vie de Whitney et Asher Siegel, un jeune couple récemment marié qui se bat pour réaliser leur vision de maisons respectueuses de l’environnement dans la petite communauté d’Española au Nouveau-Mexique (États-Unis).

Los Enviados

La deuxième saison tant attendue de Los Enviados arrive le 26 janvier avec les épisodes 1 à 4, les autres épisodes seront disponibles à partir du 15 mars. Dans cette saison, les prêtres Pedro Salinas (Luis Gerardo Méndez) et Simón Antequera (Miguel Ángel Silvestre) se lancent dans une intrigue de mystère et de meurtres en Galice.

Veronika

Pour compléter la liste des dix titres qui arriveront sur la plateforme en 2024, SkyShowtime diffusera Veronika, un thriller policier suédois avec des éléments surnaturels mettant en vedette les superstars nordiques Alexandra Rapaport (Honor) et Tobias Santelmann.