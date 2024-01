Xiaomi HyperOS est-il basé sur Android

Après l’introduction de HyperOS, les gens se demandaient s’il était basé sur Android ou sur un autre système d’exploitation. Car, tout comme HarmonyOS, il donnait aux utilisateurs une image qui rejetait Android. Tout comme Tizen de Samsung, est-ce que Xiaomi HyperOS est basé sur Android?

Oui, Xiaomi HyperOS est effectivement basé sur le système d’exploitation Android. Android, créé par Google, sert de plateforme sous-jacente pour divers smartphones dans le monde entier. Xiaomi, tout comme de nombreux autres fabricants, utilise le framework Android comme fondement de son interface HyperOS. Cela signifie que HyperOS se construit sur les fonctionnalités et les technologies de base fournies par Android.

HyperOS exploite la nature open source d’Android, permettant à Xiaomi d’intégrer ses fonctionnalités uniques et ses éléments de conception dans l’interface utilisateur. Bien que HyperOS offre une apparence et une convivialité distinctes, il est compatible avec les applications et les services Android, ce qui garantit aux utilisateurs de profiter d’une large gamme d’applications disponibles sur le Google Play Store.

HyperOS de Xiaomi et Android travaillent ensemble pour créer une expérience fluide et conviviale. Les utilisateurs peuvent bénéficier de la convivialité de l’interface Android tout en profitant des fonctionnalités supplémentaires et des options de personnalisation que HyperOS apporte. Cette collaboration aboutit à un écosystème harmonieux qui répond aux besoins et aux préférences diverses des utilisateurs de smartphones Xiaomi.

En conclusion, Xiaomi HyperOS est effectivement basé sur le système d’exploitation Android. Cette collaboration permet à Xiaomi d’offrir une expérience utilisateur unique et personnalisée tout en maintenant la compatibilité avec l’étendue de l’écosystème Android. Pour les utilisateurs, cela signifie le meilleur des deux mondes: la convivialité d’Android et les fonctionnalités distinctives de HyperOS.