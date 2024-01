Nous avons trouvé le moyen de faire chanter Elvis Presley une dernière fois

Intelligence artificielle (IA)

Un nouveau tour du roi du rock and roll a été annoncé, grâce à l’intelligence artificielle, un hologramme grandeur nature de lui apparaîtra sur scène. Pour le réaliser, des photos et des vidéos de l’artiste ont été utilisées.

Quand on criait « le rock and roll ne mourra jamais » depuis les scènes de la fin des années 1900, personne n’imaginait que parmi les stratégies de survie se trouveraient aussi des concerts virtuels avec des hologrammes se déplaçant au rythme grâce à l’intelligence artificielle (IA). Les premières expériences existent déjà, et maintenant c’est au tour du roi du rock and roll. En effet, un nouveau spectacle a été annoncé promettant d’amener Elvis Presley sur scène et « de créer une expérience unique pour revivre les performances et la vie de l’artiste », a expliqué Layered Reality, une société britannique de divertissement immersif.

Au-delà de sa réussite (le risque d’effet artificiel et de mélancolie dépassée est particulièrement élevé), le projet Elvis Evolution créera grâce à l’IA des projections holographiques particulièrement réalistes de l’artiste. Pour les réaliser, des milliers de photos et de vidéos de concerts live ont été utilisées, et Elvis apparaîtra en taille réelle sur scène.

Le fondateur et PDG de Layered Reality, Andrew McGuinness, a expliqué que le spectacle veut être « un hommage de nouvelle génération à la légende de la musique » qui permettra aux gens de « plonger dans le monde d’Elvis et de se mettre à sa place ». McGuinness a ajouté que l’expérience offrira au public « une vue plus approfondie de la vie d’Elvis, en transportant les fans dans le temps à travers les décennies pour vivre son ascension fulgurante vers la célébrité, sa personnalité extraordinaire et le mouvement culturel qu’il a catalysé dans les années 50 et 60 ».

Le concert d’Elvis Presley

La société a affirmé que le spectacle de Presley sera une « expérience de concert époustouflante » dans laquelle un Elvis numérique grandeur nature « interprétera pour la première fois des moments emblématiques de l’histoire de la musique sur une scène au Royaume-Unis ». Le premier spectacle aura lieu à Londres, puis il se rendra également à Las Vegas, Berlin et Tokyo. « Un Elvis numérique grandeur nature partagera ses chansons les plus emblématiques et se déplacera pour la première fois sur une scène au Royaume-Unis », a expliqué Layered Reality.

« Grâce à l’intelligence artificielle et à une technologie innovante, le public pourra assister aux performances emblématiques d’Elvis comme s’il était réellement présent et célébrer les moments clés de sa vie et de sa carrière ». Les héritiers de Presley ont accordé des milliers de photos et de vidéos personnelles du chanteur pour réaliser le spectacle, et Authentic Brands Group a accordé à Layered Reality les droits pour le réaliser.

De plus en plus de concerts virtuels

Ce n’est pas la première fois. Les Abba ont déjà réalisé un spectacle virtuel de 90 minutes avec une résidence permanente à Londres. Le spectacle Abba Voyage, lancé en 2022, rapporte 1,6 million de livres sterling par semaine. En 2012, sur la scène du Coachella, l’hologramme de Tupac, le rappeur assassiné en 1996, est apparu, et Roy Orbison, décédé il y a 35 ans, a vendu en moyenne 1 800 billets pour sa tournée virtuelle en 2018. Certains y réfléchissent également, comme les Rolling Stones. Le guitariste Keith Richards a admis que cela devra arriver tôt ou tard, tandis que le chanteur Mick Jagger a suggéré une tournée posthume utilisant des hologrammes et l’intelligence artificielle.