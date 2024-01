Les protagonistes de Suits présenteront la soirée des Golden Globes

Un retrouvaille très attendu

Une retrouvaille très attendue

Mike et Harvey dans Suits

La série Suits s’est terminée en 2019 après 9 saisons remplies d’émotion, de lois, d’histoires d’amour occasionnelles, de trahisons et bien sûr, une pléthore de beaux costumes et robes. Tous les protagonistes les portaient avec élégance (bon, Louis Litt peut-être un peu moins), et la série est devenue une sensation à part entière.

Elle est également connue ici, et continue de l’être, sous le nom de La clave del éxito, et elle n’a certainement pas manqué de succès pour une émission qui peut se vanter d’être la plus regardée sur les plateformes de streaming pendant 12 semaines consécutives, un record précédemment détenu par le drame Ozark en 2017. D’accord, il y a une astuce, ces données n’ont été collectées qu’à partir de 2020, mais il n’en reste pas moins impressionnant pour une série qui a officiellement pris fin un an auparavant.

Cette actualité se poursuivra également dans le futur avec une nouvelle série, bien que ce ne soit pas ce que nous imaginons, mais où nous pourrons voir ses deux principaux protagonistes, Gabriel Macht et Patrick J. Adams, qui ont respectivement joué Harvey Specter et Mike Ross, présenter ensemble la 81e cérémonie des Globes de Oro qui aura lieu le 7 janvier à l’hôtel Beverly Hilton de Los Angeles, en Californie.

Globes de Oro 2024

La soirée qui précède les Oscars, comme on les appelle aussi, a déjà annoncé ses nominés, et bien qu’il n’y ait pas beaucoup de surprises, avec Barbie, Oppenheimer et Los asesinos de la luna dans plusieurs catégories, il y a aussi d’autres films qui ont attiré l’attention du jury, comme Pobres criaturas, Maestro ou Vidas pasadas, qui auront également leur place aux Critics Choice Awards.

En ce qui nous concerne et comme prévu, le film de Juan Antonio Bayona, La sociedad de la nieve, a été nominé au Golden Globe du meilleur film en langue étrangère.

