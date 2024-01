Berlin, le spin-off de La casa de papel, se prépare depuis avant la pandémie

Pedro Alonso a parlé longuement de la série

Nos collègues de verTele! ont eu le plaisir de discuter tranquillement avec Pedro Alonso, Begoña Vargas et Julio Peña, trois des protagonistes de Berlín, le spin-off de La Casa de Papel que, comme la série originale, vous pouvez déjà regarder sur Netflix. Ils l’ont fait précisément pendant la promotion de la série mentionnée, et ils nous ont laissé plusieurs anecdotes très intéressantes dans le processus, surtout de la bouche de Berlín lui-même.

Pedro Alonso, que nous avons également pu voir dans la mini-série El silencio del pantano, n’a pas hésité à répondre à toutes les questions qui lui ont été posées, où il a même affirmé que, comme beaucoup d’entre nous, et attention, SPOILERS, il n’a pas été enchanté par le fait qu’ils aient tué son personnage dans La Casa de Papel. « Je l’ai enterré (le personnage) », commence-t-il à dire, « je l’ai pleuré, nous sommes tous restés avec le sentiment qu’il y avait encore beaucoup à dire, mais c’est la vie ».

Berlín a été envisagé depuis des années

La Casa de Papel, qui a également un nouveau jeu vidéo pour mobile, est une série qui remonte à 2017, il faut voir comme le temps passe, et déjà presque à cette époque son créateur, Álex Pina, savait que les personnages allaient donner beaucoup plus, comme l’a avoué l’acteur qui joue Berlín. « La première fois qu’Álex Pina m’a présenté l’idée de faire un spin-off, une préquelle de Berlín, c’était avant la pandémie, mais ensuite cela a été repoussé et je lui ai dit ‘j’ai besoin d’y réfléchir’, non pas parce que ça ne me plaisait pas, mais parce qu’à ce stade, je connaissais déjà l’exposition énergétique que tout cela impliquait et ce n’est pas un détail insignifiant ».

Synopsis de Berlín

Dans ses jours de gloire, Berlín et une bande de voleurs se réunissent à Paris pour réaliser un coup ambitieux : voler 44 millions d’euros de bijoux en une nuit. Plus précisément, leur plan est de les faire disparaître sous les yeux des gardiens. Pour mener à bien ce vol extraordinaire, Berlín compte sur une équipe composée de Keila, une experte en ingénierie électronique ; Damián, un professeur philanthrope et confident de Berlín ; Cameron, une kamikaze qui vit toujours à l’extrême ; Roi, le fidèle écuyer de Berlín ; et Bruce, l’impitoyable homme d’action de la bande.

