Pour la première fois dans l’histoire, quelqu’un a atteint la limite de Tetris : c’est un garçon de 13 ans.

Blue Scuti est un joueur compétitif de Tetris. Lors d’un streaming sur Twitch, il a réussi à amener le jeu où personne n’avait osé aller : après 38 minutes, le Tetris lui-même a dû se rendre et s’est bloqué.

Dans le jargon, cela s’appelle un « kill screen ». C’est un moment où le « code avec lequel un jeu vidéo est programmé » est poussé au-delà des limites prévues. Un point de non-retour auquel même ses développeurs n’auraient jamais pensé. Un garçon de 13 ans a réussi à atteindre le « kill screen » de la version de Tetris pour la NES, un exploit jamais atteint depuis que le jeu vidéo est sorti sur le marché il y a 34 ans.

Le garçon s’appelle Willis « Blue Scuti » Gibson et est un joueur professionnel de Tetris. Lors d’un streaming sur Twitch, il a réussi à pousser le jeu vidéo au-delà de ses limites. Après 38 minutes où les blocs descendait de plus en plus vite, le Tetris s’est simplement bloqué. Pas de feux d’artifice, pas de musiques festives, pas d’easter egg : le jeu vidéo a cessé de fonctionner. Compréhensible la réaction de Scuti qui a jubilé presque en larmes devant l’écran. Avant lui, seul une intelligence artificielle l’avait réussi.

La scène compétitive de Tetris

Scuti n’est pas seulement un garçon particulièrement passionné par les jeux vidéo. Il est un joueur compétitif de Tetris. Le jeu vidéo développé en 1984 par le russe Aleksej Leonidovič Pažitnov n’a pas beaucoup évolué au fil des ans. L’objectif du joueur est toujours de résister le plus longtemps possible à l’accumulation de briques qui tombent d’en haut. Si les briques sont placées de la bonne manière et créent des lignes sur le terrain de jeu, elles sont détruites et permettent de continuer à jouer.

Un des tournois les plus connus est le « Classic Tetris World Championship (CTWC) ». Ce tournoi se joue sur des NES connectées à des téléviseurs CRT. Deux classiques. Les défis se jouent à l’Oregon Convention Center et ont toujours été dominés par les Américains. Jonas Neubauer a été champion sept fois, décédé à l’âge de 39 ans en 2021 d’un malaise. Actuellement, un prix en sa mémoire est également remis lors du tournoi. Le champion en titre est Justin « Fractal » Yu, né en 2001.

La vidéo de la victoire de Blue Scuti