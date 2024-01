Nous ne savons pas quand nous verrons la 4 mais Slow Horses a déjà été renouvelée pour une cinquième saison.

Nous aurons encore Gary Oldman

Slow Horses

Probablement si vous n’avez pas vu la série, en plus dans sa version originale, beaucoup ne le savent pas, mais « slow horses » fait référence à un terme familier utilisé dans les services de renseignement britanniques pour désigner les agents qui ont commis des erreurs graves et ont été relégués à un département sombre et peu pertinent, complètement éloignés de l’action. Avec cela à l’esprit, il est maintenant facile de deviner de quoi parle cette série que nous pouvons voir en exclusivité sur Apple TV+.

Avec Gary Oldman dans le rôle principal, qui, soit dit en passant, n’est pas tout à fait satisfait de son travail dans la saga de films Harry Potter, Slow Horses compte actuellement trois saisons, que nous pouvons regarder sur le service de vidéo à la demande d’Apple, et cette année, nous ne savons pas encore quand même si ce sera probablement dans les derniers mois de 2024, nous pourrons également voir une quatrième saison qui est déjà enregistrée, bien qu’elle doive passer par tout le processus de montage.

Et, comme le rapporte Variety, nous aurons également plus tard une cinquième saison dans laquelle nous retrouverons les aventures de Jackson Lamb et de son équipe de rebut du MI5, bien qu’il faille attendre longtemps pour en profiter.

De quoi parle Slow Horses

Slow Horses est une série télévisée d’espionnage basée sur la série de romans Slough House de Mick Herron. L’intrigue se déroule à Slough House, un purgatoire administratif pour les agents du service de renseignement britannique MI5 qui ont commis des erreurs qui ont ruiné leur carrière, mais qui n’ont pas été licenciés. Ces agents sont connus sous le nom de « slow horses » (chevaux lents).

La vie à Slough House est définie par la monotonie et la routine, avec des tâches ennuyeuses et répétitives. Cependant, ces « slow horses » se retrouvent impliqués dans l’enquête sur des complots qui mettent en danger la Grande-Bretagne. Malgré leurs erreurs passées, ces agents prouvent leur valeur en faisant face à des menaces pour la sécurité nationale.

Disponible sur Apple TV+