Comment déflouter Course Hero [Solutions faciles]

Vous cherchez à accéder à des réponses ou des documents de Course Hero gratuitement ? Bien que vous ne puissiez voir qu’un aperçu ou une partie d’un document si vous n’êtes pas membre, il existe quelques moyens faciles que vous pouvez utiliser pour déflouter Course Hero.

Course Hero est une plateforme d’apprentissage en ligne permettant aux étudiants d’accéder à des ressources d’étude spécifiques aux cours et à des tuteurs en ligne. Bien qu’il soit gratuit de créer un compte sur Course Hero, vous devez payer pour devenir membre et accéder au contenu dont vous avez besoin. Ne vous inquiétez pas, car nous avons quelques solutions que vous pouvez utiliser pour déflouter le contenu.

Lisez la suite pour découvrir comment vous pouvez accéder au contenu sans payer un seul centime pour l’abonnement.

Explorons les moyens de déflouter Course Hero.

Télécharger des documents pour déflouter Course Hero

Télécharger des documents est l’une des meilleures solutions pour obtenir gratuitement un document Course Hero. Voici comment vous pouvez le faire :

Étape 1 : Pour télécharger un contenu original ou le travail d’un auteur avec sa permission, vous devez d’abord télécharger le vôtre.

Étape 2 : Créez un compte gratuit sur Course Hero et téléchargez votre contenu (https://www.coursehero.com/upload/), puis attendez l’approbation, qui peut prendre jusqu’à 24 heures.

Étape 3 : Désormais, vous devrez télécharger 10 documents pour obtenir 5 déblocages gratuits, qui permettent de débloquer 5 documents au total.

De plus, lorsque votre document reçoit 5 mentions J’aime, vous obtenez un déblocage gratuit.

Création d’un quiz

Course Hero permet aux utilisateurs de compte gratuit de créer des quiz, et grâce à eux, ils peuvent débloquer ou déflouter des réponses et des documents.

Notez que vous devez avoir débloqué au moins trois documents pour être éligible à la création d’un quiz sur la plateforme. Vous pouvez répondre à cette exigence en téléchargeant des notes originales ou en révisant des ressources téléchargées.

De plus, assurez-vous de suivre les directives de Course Hero lors de la création d’un quiz. Une fois terminé, plus il y aura de participants au quiz, plus vous obtiendrez de déblocages.

Révision des documents d’étude

La révision des documents est une autre solution de contournement par laquelle vous pouvez accéder au contenu flouté sur Course Hero en utilisant votre compte gratuit. Vous obtiendrez un déblocage gratuit une fois que vous aurez évalué 5 questions ou révisé 5 questions.

Comment déflouter Course Hero sur iPhone

Si vous avez un iPhone, vous pouvez facilement déflouter Course Hero en utilisant une application modifiée. Avant de l’installer, vous devrez modifier certains paramètres de votre téléphone. Voici ce que vous devez faire :

Étape 1 : Ouvrez l’application Paramètres et accédez à Batterie. Ici, assurez-vous que la batterie faible est désactivée.

Étape 2 : Revenez aux Paramètres et appuyez sur Général.

Étape 3 : Sélectionnez Rafraîchissement de l’application en arrière-plan et appuyez à nouveau sur Rafraîchissement de l’application en arrière-plan, puis sélectionnez Wi-Fi & données mobiles.

Étape 4 : Ouvrez un navigateur sur votre iPhone et tapez « ojapp.vip » dans la barre d’adresse.

Étape 5 : Ensuite, recherchez Course Hero et appuyez dessus.

Étape 6 : Cliquez sur l’icône de partage, puis sur Ajouter à l’écran d’accueil.

Étape 7 : Nommez l’application et cliquez sur Ajouter.

Une fois ajoutée, lancez l’application, suivez les instructions, et vous obtiendrez l’abonnement pour 0,00 $, car il s’agit d’une version modifiée de l’application originale.

Comment déflouter Course Hero [En utilisant Inspect Element sur un PC]

Inspect Element est l’un des meilleurs moyens de débloquer les réponses ou les documents de Course Hero. Bien que la solution soit délicate, vous devez vérifier les étapes une par une pour obtenir la réponse gratuitement.

Étape 1 : Tout d’abord, accédez à la page que vous souhaitez déflouter.

Étape 2 : Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le document et sélectionnez Inspecter dans le menu contextuel.

Étape 3 : Cliquez sur l’onglet Sources.

Étape 4 : Développez le fichier « doc-asset », puis le fichier « bg ».

Étape 5 : Ensuite, cliquez avec le bouton droit de la souris sur « split-0-page-x, » puis sélectionnez Ouvrir dans un nouvel onglet.

Étape 6 : À partir de l’URL, supprimez « -html-bg » et appuyez sur Entrée.

Étape 7 : Remplacez « split-0 » par « split-1 » dans l’URL et appuyez sur Entrée.

Étape 8 : Si la réponse est incomplète, cela signifie que la réponse est répartie sur plusieurs pages. Pour changer de page, vous devez remplacer « page-1 » par « page-2 » dans l’URL, puis appuyer sur Entrée, et vous pourrez voir une autre page.

Étape 9 : Pour la deuxième page également, remplacez « split-0 » par « split-1 » dans l’URL, puis appuyez sur Entrée.

Remarque : Bien que cette astuce soit très pratique, Course Hero a maintenant corrigé la faille quelque temps après mars 2023, selon les utilisateurs. Vous pouvez toujours essayer, mais il y a de fortes chances que cela ne fonctionne pas.

Obtenir un abonnement

Bien que les solutions ci-dessus puissent fonctionner gratuitement, vous pouvez également déflouter les réponses en achetant l’abonnement Course Hero.

Avec l’abonnement, vous obtiendrez 30 déverrouillages de documents par mois, un accès illimité aux solutions de manuels scolaires et bien plus encore. Course Hero propose plusieurs options d’abonnement ; vous pouvez opter pour un abonnement mensuel, trimestriel, semestriel ou annuel.

Questions fréquemment posées

Q. Comment puis-je déflouter gratuitement les documents Course Hero ?

Il existe plusieurs façons de déflouter gratuitement les documents Course Hero. La plus simple consiste à télécharger du contenu sur la plateforme pour obtenir des déverrouillages gratuits.

Q. Existe-t-il un moyen officiel de déflouter Course Hero ?

Oui. Vous pouvez déflouter officiellement Course Hero en téléchargeant 10 documents, car cela vous donnera 5 déverrouillages gratuits que vous pouvez utiliser pour déflouter 5 réponses.

Voilà tout sur la façon de déflouter gratuitement les documents Course Hero. J’espère que cet article vous a aidé à supprimer le flou des réponses. Bien que les cinq premières solutions vous aident certainement à déflouter les documents, vous pouvez toujours acheter un abonnement pour vous débarrasser de ces solutions astucieuses et simplement déflouter les réponses.

Veuillez partager toute autre question concernant comment déflouter Course Hero sur nos réseaux sociaux. Veuillez également partager cet article avec vos amis et votre famille.