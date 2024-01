Classement des niveaux dans Fire Emblem Three Houses (Classement des unités)

Les jeux de rôle sont nombreux, peu importe la plateforme que vous choisissez. Mobile, console, PC ou même portable, vous trouverez de nombreux fans de RPG. Même la Nintendo Switch propose un bon nombre de jeux de rôle. L’un des plus remarquables est Fire Emblem Three Houses.

Le jeu consiste à enseigner à des étudiants de l’une des trois maisons différentes en tant que professeur. Le jeu est basé sur des tours où vous dirigerez vos étudiants dans divers combats, des stratégies et finalement trouverez de nouvelles tactiques pour éliminer vos ennemis. Comme il s’agit d’un jeu basé sur des tours, vous devez savoir quels personnages vous devez utiliser et ceux que vous ne devriez probablement pas utiliser. Voici donc la liste des personnages de Fire Emblem Three Houses.

Dans notre liste des unités de Fire Emblem: Les maisons, nous classerons toutes les unités du meilleur au pire, de la catégorie S à la catégorie F. En fonction de cette liste, vous pourrez sélectionner les personnages que vous estimez nécessaires lors des combats. Nous vous présentons donc la liste des unités de Fire Emblem: Three Houses pour que vous puissiez la consulter.

Liste des niveaux de Fire Emblem: Three Houses

Nous jouons tous à des jeux pour nous amuser et pour gagner. Si vous êtes nouveau dans le jeu, vous devez savoir quel personnage est le meilleur pour gagner la partie. C’est donc là que l’utilisation d’une liste complète d’unités avec leur classe entre en jeu et vous aide à décider quel personnage choisir pour quelle tâche. Comme mentionné précédemment, vous trouverez la liste des niveaux de la meilleure note S à la pire note F.

Liste de niveau S de Fire Emblem Three Houses

Brave Eliwood

Brave Ike

Caineghis

Duo Ephraim

Fallen Corrin (Féminin)

Fallen Corrin (Masculin)

Fallen Ike

Fallen Julia

Fallen Tiki

Idunn

Alm légendaire

Azura légendaire

Julia légendaire

Tiki légendaire

Nagi

Alfonse du Nouvel An

Peony

Sothis

Idunn du Printemps

Surtr

Thrasir

Tibarn

Alm de la Saint-Valentin

Faye de la Saint-Valentin

Veronica

Sothis d’Hiver

Caeda jeune

Liste de niveau A de Fire Emblem Three Houses

Altina

Bernadetta

Brave Alm

Brave Camilla

Micaiah de mariage

Nailah de mariage

Eleonora

Lyon tombé

Robin tombé – Masculin

Olivia volante

Forsyth

Hector d’Halloween

Myrrh d’Halloween

Hardin

Micaiah d’été hoshidan

Kiria

Larcei

Celica légendaire

Leif légendaire

Seliph légendaire

Leila

Líf

Mamori

Myrrh

Nailah

Nils

Ophelia

Felicia de pique-nique

Reinhardt

Reyson

Shannan

Sigurd

Est de printemps

Tiki d’été (Jeune)

Tsubasa

Fae d’Hiver

Marth d’Hiver

Nino d’Hiver

Yarne

Palla jeune

Liste de niveau B de Fire Emblem Three Houses

Altina

Bernadetta

Brave Alm

Brave Camilla

Micaiah de mariage

Nailah de mariage

Eleonora

Lyon tombé

Robin tombé – Masculin

Olivia volante

Forsyth

Hector d’Halloween

Myrrh d’Halloween

Hardin

Micaiah d’été hoshidan

Kiria

Larcei

Celica légendaire

Leif légendaire

Seliph légendaire

Leila

Líf

Mamori

Myrrh

Nailah

Nils

Ophelia

Felicia de pique-nique

Reinhardt

Reyson

Shannan

Sigurd

Est de printemps

Tiki d’été (Jeune)

Tsubasa

Fae d’Hiver

Marth d’Hiver

Nino d’Hiver

Yarne

Palla jeune

Liste de niveau C de Fire Emblem Three Houses

Altina

Bernadetta

Brave Alm

Brave Camilla

Micaiah de mariage

Nailah de mariage

Eleonora

Lyon tombé

Robin tombé – Masculin

Olivia volante

Forsyth

Hector d’Halloween

Myrrh d’Halloween

Hardin

Micaiah d’été hoshidan

Kiria

Larcei

Celica légendaire

Leif légendaire

Seliph légendaire

Leila

Líf

Mamori

Myrrh

Nailah

Nils

Ophelia

Felicia de pique-nique

Reinhardt

Reyson

Shannan

Sigurd

Est de printemps

Tiki d’été (Jeune)

Tsubasa

Fae d’Hiver

Marth d’Hiver

Nino d’Hiver

Yarne

Palla jeune

Liste de niveau D de Fire Emblem Three Houses

Altina

Bernadetta

Brave Alm

Brave Camilla

Micaiah de mariage

Nailah de mariage

Eleonora

Lyon tombé

Robin tombé – Masculin

Olivia volante

Forsyth

Hector d’Halloween

Myrrh d’Halloween

Hardin

Micaiah d’été hoshidan

Kiria

Larcei

Celica légendaire

Leif légendaire

Seliph légendaire

Leila

Líf

Mamori

Myrrh

Nailah

Nils

Ophelia

Felicia de pique-nique

Reinhardt

Reyson

Shannan

Sigurd

Est de printemps

Tiki d’été (Jeune)

Tsubasa

Fae d’Hiver

Marth d’Hiver

Nino d’Hiver

Yarne

Palla jeune

Liste de niveau F de Fire Emblem Three Houses

Altina

Bernadetta

Brave Alm

Brave Camilla

Micaiah de mariage

Nailah de mariage

Eleonora

Lyon tombé

Robin tombé – Masculin

Olivia volante

Forsyth

Hector d’Halloween

Myrrh d’Halloween

Hardin

Micaiah d’été hoshidan

Kiria

Larcei

Celica légendaire

Leif légendaire

Seliph légendaire

Leila

Líf

Mamori

Myrrh

Nailah

Nils

Ophelia

Felicia de pique-nique

Reinhardt

Reyson

Shannan

Sigurd

Est de printemps

Tiki d’été (Jeune)

Tsubasa

Fae d’Hiver

Marth d’Hiver

Nino d’Hiver

Yarne

Palla jeune

Notre avis

Et voilà ! Toutes les unités de Fire Emblem: Three Houses classées du meilleur au pire, de la catégorie S à la catégorie F. Nous espérons que cette liste de niveaux vous aidera à prendre des décisions éclairées lors de vos batailles dans le jeu.