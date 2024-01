Wonka triomphe au box-office de Noël

Aquaman le suit, mais trop lentement

Timothée Chalamet disant « c’est moi qui commande ici »

Le 6 décembre, près de deux décennies après la sortie de Charlie et la Chocolaterie de Tim Burton, Wonka, avec Timothée Chalamet qui continue de surprendre malgré un changement constant de registre entre les films, a conquis les critiques et le public avec une comédie musicale colorée et animée. Depuis lors, le film n’a cessé d’engranger de bons résultats au box-office chaque semaine.

Depuis sa sortie il y a maintenant près d’un mois, Wonka a dominé les classements de ventes dans les cinémas du monde entier, ce qui lui a permis de récolter environ 400 millions de dollars dans le monde entier, dont près de 30 millions au cours du dernier week-end de l’année, qui était plus long que d’habitude.

Avec un budget d’environ 125 millions de dollars, Wonka, qui compte également la participation de Hugh Grant dans son casting, est déjà un succès commercial. Aquaman et le royaume perdu ont suivi de près ces derniers jours de 2023. Le film, qui a coûté le double en termes de production et de promotion, a rapporté un total de 250 millions de dollars, insuffisant pour couvrir les coûts, mais cela pourrait encore aider le film de Jason Momoa à récupérer son investissement.

Les cinémas se rétablissent

2023 a également été l’année où les cinémas retrouvent progressivement la normalité, comme l’indique l’agrégateur de données ComScore. En 2019, dernière année avant la pandémie, les recettes au box-office ont atteint un total de 11,4 milliards de dollars, et en 2023, nous avons dépassé les 9 milliards. Bien que ces chiffres soient modestes par rapport à il y a 5 ans et plus, ils représentent une amélioration considérable par rapport aux 7,4 milliards atteints en 2022, qui étaient déjà considérés comme satisfaisants compte tenu de la situation difficile actuelle, avec les plateformes de streaming vidéo inondant les foyers et les cinémas qui semblent ne pas savoir comment se réinventer.