Des chercheurs japonais découvrent une protéine potentiellement préventive du vieillissement

Des scientifiques de l’Université d’Osaka ont découvert une protéine appelée HKDC1 qui aide à prendre soin de deux organites importants: les mitochondries et les lysosomes. Cette protéine joue un rôle essentiel dans la prévention du vieillissement des cellules.

Notre corps est constitué de petits blocs appelés cellules. À l’intérieur de ces cellules, il y a des parties encore plus petites appelées organites. Tout comme nos organes, tels que le cœur ou les poumons, contribuent à notre santé générale, les organites jouent des rôles cruciaux pour assurer le fonctionnement efficace des cellules.

Par exemple, les mitochondries agissent comme des sources d’énergie pour les cellules et les lysosomes aident à maintenir les cellules propres. Lorsque ces organites sont endommagés, ils causent des problèmes tels que le vieillissement, les maladies ou les perturbations de la fonction mobile normale.

Protéine HKDC1

Maintenant, un groupe de scientifiques de l’Université d’Osaka a découvert HKDC1, une protéine qui contribue à la prévention du vieillissement des cellules. Le groupe a montré que lorsque cellule subit du stress, en particulier les mitochondries ou les lysosomes, HKDC1 devient plus active.

Une autre protéine, connue sous le nom de TFEB, avait des preuves suggérant son implication dans la préservation de la fonction des deux organites. Cependant, à l’époque, les cibles de cette protéine n’avaient pas été identifiées. Ainsi, les chercheurs de l’Université d’Osaka ont examiné la question et ont découvert que TFEB cible un gène spécifique, HKDC1.

En comparant tous les gènes de la cellule qui sont actifs dans certaines conditions et en utilisant une méthode appelée immunoprécipitation de la chromatine, qui permet d’identifier les cibles des protéines dans l’ADN, l’équipe a été la première à montrer que le gène codant pour HKDC1 est une cible directe de TFEB et que HKDC1 est régulée davantage dans des conditions de stress mitochondrial ou lysosomal.

HKDC1 prévient le vieillissement mobile induit par les dommages à l’ADN

Pour protéger les mitochondries des dommages, il existe un processus appelé « mitophagie », qui consiste à se débarrasser des mitochondries endommagées. Il existe différentes façons de le faire, et l’une des méthodes les plus connues implique des protéines appelées PINK1 et Parkin.

Nous avons observé que HKDC1 se co-localise avec une protéine appelée TOM20, qui est située dans la membrane externe de la mitochondrie. Et à travers nos expériences, nous avons découvert que HKDC1, et son interaction avec TOM20, sont essentiels pour la mitophagie dépendante de PINK1/Parkin

A expliqué l’auteure principale Mengying Cui. Cela prend soin des déchets mitochondriaux, vers les lysosomes, qui sont comme un centre de recyclage.

Les protéines TFEB et HKDC1 jouent également un rôle crucial ici

HKDC1 est localisée dans les mitochondries, n’est-ce pas ? Eh bien, il se trouve qu’elle est également essentielle au processus de réparation lysosomale.

A expliqué l’auteur principal Shuhei Nakamura.

Lorsque nous réduisons HKDC1 dans la cellule, le processus de nettoyage dans les lysosomes est compromis. C’est comme enlever son pouvoir de réparation, ce qui fait que les lysosomes font face à des défis d’auto-réparation lorsqu’ils sont endommagés.

Les lysosomes et les mitochondries interagissent entre eux via des protéines appelées VDACs . Plus précisément, HKDC1 est responsable de l’interaction avec les VDACs ; cette protéine est essentielle pour le contact mitochondrie-lysosome et donc pour la réparation lysosomale.

A ajouté Nakamura.

Étant donné que le dysfonctionnement des organites est associé aux processus de vieillissement et à l’apparition de maladies liées à l’âge, la révélation du rôle fondamental de HKDC1 ouvre de nouvelles perspectives pour des interventions thérapeutiques ciblant ces conditions.

L’étude a été publiée dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).