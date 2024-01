La drôle histoire des Messieurs Miller : ils achètent un château en Italie pour leur collection d’énigmes

L’objectif du couple est de créer le World Puzzle Center, un musée et un espace pour accueillir des fêtes et des conférences. À l’intérieur, ils exposeront les 80 000 casse-têtes qu’ils ont collectionnés et créés au fil des ans.

George et Roxanne Miller sont les propriétaires de la plus grande collection mondiale d’énigmes mécaniques. Au fil des ans, ils ont rassemblé plus de 80 000 casse-têtes, dont environ 5000 cubes de Rubik, 140 structures en laiton de l’artiste espagnol Miguel Berrocal, et Goliath, un torse masculin en 79 pièces, « un casse-tête que tous les passionnés désirent », ont-ils raconté au New York Times. La collection a été conservée pendant des années dans leur Puzzle Palace de Boca Raton, en Floride, puis les Miller ont décidé d’acheter un château du XVe siècle à Panicale, village de la région centrale de l’Italie. Le grand rêve du couple est d’ouvrir le « World Puzzle Center », un musée, un espace pour des fêtes, des conférences, des concours et des recherches, mais aussi pour concevoir, réaliser et jouer avec des casse-têtes. « Notre passion est de rencontrer des problèmes et de les résoudre », a avoué Miller.

En novembre 2022, ils ont fermé leurs boîtes et commencé le déménagement. Actuellement, les conteneurs contenant plus de 80 000 casse-têtes sont en route vers le château italien. « Nous devons finir de tout ranger, car, une fois les travaux terminés, le bâtiment ne sera pas seulement un musée mais aussi notre maison. L’ouverture est prévue pour janvier 2025 ».

L’histoire des collectionneurs d’énigmes

Les Miller se sont rencontrés lors de l’International Puzzle Party en 2010, se sont mariés huit ans plus tard et ont fusionné leurs collections. Roxanne Miller, qui a maintenant 56 ans, est tombée amoureuse des casse-têtes à l’âge de 6 ans. « Je n’ai jamais arrêté de jouer avec eux », a-t-elle raconté au Times. Elle a étudié la théorie et la linguistique appliquée, a déménagé à Hong Kong pour enseigner et a toujours poursuivi sa passion, par exemple en se portant volontaire pour des foires de jouets et de casse-têtes.

George, quant à lui, a découvert sa passion pour les casse-têtes à l’âge de 52 ans. Il avait déjà été jongleur, trapéziste, avait travaillé à la Bank of America en concevant des systèmes de change, et puis en 1997, l’année de sa retraite, il est devenu le premier à fabriquer des casse-têtes sur demande. Tout le monde pouvait envoyer un dessin à George, et il en aurait fait un prototype gratuit avec son imprimante 3D. « George a été fondamental », avait révélé dans une interview Oskar van Deventer, un designer de casse-têtes néerlandais. « Il a aidé des personnes, comme moi, à réaliser un premier prototype fonctionnel que je pouvais présenter à des fabricants comme Hanayama. Avant lui, les inventeurs devaient exécuter les prototypes eux-mêmes. »

Les casse-têtes créés par les Miller

Quand ils se sont rencontrés, les Miller ont vite commencé à produire leurs propres prototypes. « Nous prenons habituellement un problème mathématique complexe et le résolvons, puis nous en élaborons un analogue mécanique », explique M. Miller. Parmi leurs énigmes à succès, on trouve Cubigami 7 : le but du jeu est de plier 18 carrés en plastique emboîtables en sept configurations de quatre cubes, ou « tétracubes ».

Dans la collection des Miller se trouve également The Lovers, une réplique grandeur nature du couple, les corps nus en bronze étant liés par une corde, le jeu consistant à trouver comment défaire le nœud qui les unit. « Je voulais un casse-tête de nous deux », a déclaré Mme Miller. « C’est notre casse-tête préféré et personne d’autre ne l’a », a répondu M. Miller.

MILLER | The Lovers