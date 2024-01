Godzilla Minus One a déjà dépassé Shin Godzilla au box-office

Et il a battu un record aux États-Unis.

Gōjira

Godzilla Minus One, le dernier film en date du monstre nucléaire japonais, du moins de la part du studio Tōhō (ce n’est pas du tout le même genre que les Godzillas américains, le prochain étant Godzilla et Kong: Le nouveau empire), a déjà dépassé son prédécesseur Shin Godzilla au box-office, sorti en 2016 et créé par le mangaka Hideaki Anno, le père de Evangelion, une série avec laquelle il partageait de nombreux éléments qui lui ont valu les louanges de la critique ainsi que d’une grande partie du public.

Si Shin Godzilla était davantage un film sur la bureaucratie et sur la manière dont le gouvernement japonais ferait face à une catastrophe naturelle comme l’arrivée de Godzilla et tout ce que cela implique, Godzilla Minus One reprend l’essence la plus pure de la longue franchise (qui en compte déjà 37 films) et l’amène à notre époque en présentant un film de kaijus classique, mais beaucoup plus sérieux, respectueux et fidèle à ce que devrait être un film du monstre radioactif que ses homologues américains.

Cela a été apprécié par les spectateurs, comme le montre le fait qu’il ait déjà rapporté un total de 78 millions de dollars, légèrement plus que les 77,9 millions générés par Godzilla Resurgence. Et il y a encore de l’espoir, car Shin Godzilla n’a rapporté que 2 millions de ces 77,9 millions aux États-Unis, tandis que Godzilla Minus One a déjà atteint le chiffre considérable de 42 millions dans le pays.

De plus, Minus One est ainsi devenue par ses propres mérites le film japonais en prise de vues réelles (pas un anime) ayant le plus rapporté au box-office aux États-Unis lors de son week-end de sortie, comme le rapporte Collider. De plus, il est resté dans le top 5 lors de ses trois premières semaines, ce qui nous rend optimistes quant à sa capacité à atteindre la barre symbolique des 100 millions de dollars de recettes mondiales, pour un projet de son envergure. Son budget est estimé à environ 15 millions de dollars.

Godzilla Minus One

Écrit et réalisé par Takashi Yamazaki, Godzilla Minus One est un film japonais du genre kaiju (ceux avec des monstres géants apparemment invincibles, comme Pacific Rim) se déroulant dans le Japon d’après-guerre. L’intrigue se concentre sur l’apparition de Godzilla et la réaction de la société japonaise face à cette menace redoutable.