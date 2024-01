Une des meilleures façons d’améliorer votre expérience sur iPhone est de découvrir et d’utiliser ses différentes fonctionnalités amusantes et utiles. De nombreux utilisateurs ne sont peut-être pas conscients des petites fonctionnalités pratiques qui peuvent améliorer considérablement leur utilisation globale de l’iPhone. Une fonctionnalité intéressante à explorer est la possibilité de créer des stickers avec des photos. Vous pouvez créer des stickers avec des photos sur iPhone.

Apple a introduit la fonctionnalité de sélection d’objet à partir de photos avec la mise à jour iOS 16 en 2022, et depuis lors, elle a subi des améliorations significatives. Désormais, avec iOS 17, nous pouvons directement enregistrer des objets en tant qu’stickers. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de mettre en évidence un sujet sur une photo et de l’enregistrer en tant qu’sticker, offrant diverses utilisations et avantages.

Comment créer des stickers avec des photos sur iPhone

C’est une fonctionnalité cool qui peut être utilisée pour s’amuser ainsi que pour le travail comme Photoshop, les slides de présentation, et plus encore. Voici comment vous pouvez profiter de cette fonctionnalité.

Assurez-vous que votre iPhone exécute iOS 17 ou une version ultérieure. Ouvrez maintenant la photo qui comprend le sujet que vous souhaitez enregistrer en tant qu’sticker. Une fois la photo ouverte, appuyez et maintenez votre doigt sur l’objet. L’objet sera mis en évidence et vous obtenez quelques options rapides. Appuyez sur Ajouter un sticker. Il sera ajouté à votre liste d’stickers que vous pouvez utiliser à tout moment.

Si vous souhaitez apporter des modifications à l’sticker, choisissez Ajouter des effets qui apparaîtra une fois qu’il est enregistré en tant qu’sticker. Lorsque vous choisissez d’ajouter un effet, cela affichera l’sticker dans différentes options, choisissez celle que vous préférez.

Sur votre iPhone, vous pouvez également copier l’objet vers différentes applications telles que Notes, Slides, iMessage, SMs, Messenger et autres qui prennent en charge les images. Pour coller l’objet, appuyez simplement et maintenez votre doigt sur l’objet pour le mettre en surbrillance. Tout en tenant l’sticker, ouvrez l’application souhaitée de l’autre main et déposez l’objet là où vous souhaitez l’enregistrer ou l’envoyer.

Solution alternative

Vous pouvez créer de nouveaux stickers dans l’application Messages ou toute autre application où les stickers sont accessibles. Voici comment fonctionne cette solution :

Ouvrez Messages sur votre iPhone. Appuyez sur l’icône + et choisissez Autocollants. Lorsqu’il ouvre les stickers en vue clavier, assurez-vous qu’il n’est pas défini sur récent (avec l’icône de l’horloge). Il doit être dans la section Autocollant. Désormais, appuyez sur le gros + (plus) Cela ouvrira Photos. Désormais, ouvrez une photo ou une image et l’objet éligible pour l’sticker sera automatiquement mis en évidence. Si vous êtes satisfait de l’objet automatiquement sélectionné, appuyez sur Ajouter un sticker. Sinon, appuyez et maintenez l’autre objet, puis ajoutez un sticker. Il sera également ajouté à la liste des stickers. Vous pouvez ajouter des effets si vous le souhaitez.

C’est tout, vous pouvez maintenant utiliser cet sticker à tout moment.

Comment créer des stickers animés avec des photos en direct

Si vous avez une photo en direct, vous pouvez également créer de nouveaux stickers animés à partir d’elles. C’est aussi simple que de créer un sticker normal. Rappelez-vous que l’objet dans la photo en direct doit être en mouvement. Voici le processus pour créer des stickers animés.

Ouvrez l’application Photos sur votre iPhone. Désormais, localisez et ouvrez la photo en direct que vous allez utiliser pour créer un sticker. Appuyez et maintenez votre doigt sur l’objet en mouvement dans la photo. Cela donnera rapidement des options, tout comme dans la première solution. Appuyez sur Ajouter un sticker et il sera ajouté à votre collection d’stickers.

Lorsqu’il apparaît dans la collection pour la première fois, il vous donnera la possibilité d’ajouter des effets. Vous pouvez choisir n’importe quel effet que vous aimez ou le laisser inchangé.

Comment supprimer des stickers sur iPhone

Le processus de suppression d’un sticker est presque similaire à la création d’un sticker. Voici les étapes à suivre pour supprimer l’sticker.

Ouvrez Messages. Appuyez maintenant sur l’icône +. Et passez à l’onglet des stickers s’il est dans l’onglet récent. Maintenez le doigt enfoncé sur l’sticker que vous souhaitez supprimer, puis relâchez-le. Cela ouvrira des options rapides, choisissez Supprimer et l’sticker sera supprimé de votre téléphone.

Voilà comment créer facilement un sticker sur iPhone. Faites-nous savoir à quelle fréquence vous utilisez cette fonctionnalité sur votre iPhone. Et en cas de questions, n’hésitez pas à les poser dans la section des commentaires.