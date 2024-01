A Lily Gladstone, des Assassins de la lune, adorait Titanic, mais pas pour Leonardo DiCaprio

Pas de Leo-Mania.

Lily Gladstone, Robert De Niro et Leonardo DiCaprio

Los asesinos de la luna est l’un des grands films de l’année, tellement que, bien qu’il n’ait pas pu rivaliser avec Taylor Swift à sa sortie, le film de Martin Scorsese cumule plusieurs nominations aux prestigieux Golden Globes ainsi qu’aux Critics Choice Awards. Lily Gladstone, âgée de 37 ans, qui joue le rôle principal aux côtés de Robert De Niro et Leonardo DiCaprio, était déjà, évidemment, familiarisée avec la filmographie des deux acteurs, étant fan de Titanic depuis 1997, bien qu’elle ait avoué que la faute ne revient pas à Leo.

La faute revient à Kate Winslet. Lorsque Titanic, de James Cameron, est sorti, Lily Gladstone était en sixième (cinquième en France) et, bien qu’elle trouvait Jack Dawson attirant « c’est curieux, à chaque fois que je tombais amoureuse en sixième, parce que c’était l’année où le film est sorti pour moi, je projetait un peu mes sentiments sur Jack Dawson », la véritable raison pour laquelle elle a adoré ce film était également l’actrice de Revolutionary Road, qui a d’ailleurs remporté un Golden Globe en 2008 (elle en a cinq).

« J’aimais ce film pour le film et pour Kate Winslet », déclare l’actrice, bien qu’elle admette que « Jack Dawson était génial ». Et elle continue : « C’était l’une des premières choses pour lesquelles j’ai dépensé mon argent », a déclaré Gladstone à People. « J’ai réservé le coffret double VHS chez Toys ‘R’ Us quand il existait encore ».

Les assassins de la lune

Les assassins de la lune raconte une histoire basée sur des faits réels. Dans les années 1920, on découvre dans une réserve indigène des États-Unis un important gisement pétrolier. Cependant, ce peuple ne pourra pas en profiter car ils commencent à être mystérieusement assassinés les uns après les autres par les grands magnats qui cherchent à profiter de cette production. Dans ce contexte, le protagoniste (Leonardo DiCaprio) devra choisir entre son père (Robert De Niro) et sa femme (Lilly Gladstone), qui est indigène et avec qui il s’est marié sur ordre pour tenter de s’emparer du gisement.