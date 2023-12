Pierce Brosnan comparaîtra devant la justice…

Sans autorisation pour se promener.

Pierce Brosnan

Pierce Brosnan devra se rendre le 23 janvier prochain au Centre de Justice de Yellowstone, dans le Wyoming, après avoir reçu cette ordonnance ce mardi 26 décembre. L’acteur, âgé de 70 ans, ne devra pas répondre de ses performances dans Mamma Mia!, pour laquelle il a même remporté un Razzie en 2007 (vous savez, les anti-Oscars), ou même dans Chantage, la même année (quels mois), mais il le fera pour s’être promené où il ne devait pas.

Oui, les règles sont là pour que nous les respectons tous, même s’il s’agit de James Bond. L’acteur britannique a été appelé devant la justice après avoir été surpris à l’intérieur d’une zone interdite dans le parc national de Yellowstone, à laquelle, selon les informations auxquelles le portail CNN a eu accès, il aurait consciemment accédé et même dû contourner plusieurs barrières pour cela.

Par conséquent, les accusations contre Brosnan concernent « La traversée à pied de toutes les zones thermales et à l’intérieur du canyon de Yellowstone limitée aux sentiers, ainsi que la violation des fermetures et des limites d’utilisation », ce qui est considéré comme un délit mineur, selon le dossier déposé devant le tribunal de district des États-Unis dans le Wyoming.

Pierce Brosnan, né le 16 mai 1953 en Irlande, est un acteur et producteur connu pour son rôle emblématique de James Bond dans les films de la franchise 007. Avant de devenir le quatrième acteur à interpréter l’agent secret le plus célèbre du cinéma, Brosnan s’est fait connaître pour son rôle dans la série télévisée Remington Steele. Il a fait ses débuts en tant que Bond dans GoldenEye (1995), suivi de Demain ne meurt jamais, Le monde ne suffit pas et Meurs un autre jour. En plus de son rôle en tant qu’agent 007, Brosnan a joué dans un large éventail de films, y compris des comédies, des drames et des thrillers, tels que Madame Doubtfire, Le diamant du Nil, Matador, Mamma Mia! et The Foreigner. En dehors du cinéma, où il a également participé à divers projets en tant que producteur, il est connu pour avoir soutenu plusieurs causes caritatives.