12 jeux pour Android lancés en 2023 qui en valent la peine

Depuis Netcost-security.fr, nous avons sélectionné les 12 jeux Android de 2023 que nous pensons valoir la peine d’être essayés.

Mighty DOOM est l’un des meilleurs jeux Android qui ont vu le jour cette année 2023 qui touche à sa fin

Chaque année, de nouveaux jeux de tous types, gratuits et payants, arrivent sur Google Play Store, et alors qu’il ne reste que quelques heures avant la fin de cette année 2023, nous avons pensé qu’il serait intéressant de vous présenter les meilleurs jeux Android qui sont arrivés cette année sur le store d’applications de Google.

Sans plus tarder, nous allons vous présenter en détail les 12 jeux Android sortis tout au long de cette année 2023 que nous pensons que vous ne devriez pas ignorer et que nous vous recommandons donc d’essayer.

Warcraft Rumble

Warcraft Rumble est l’un des jeux les plus remarquables de l’année sur Google Play, bien que sa sortie n’ait eu lieu qu’en novembre 2023. En effet, le dernier titre de Blizzard ramène les personnages les plus connus de la saga Warcraft, car dans ce jeu de défense de tours et de stratégie dans le plus pur style Clash Royale, vous devrez collectionner, construire et améliorer une armée composée de figurines de ces personnages pour vaincre vos ennemis.

Warcraft Rumble est un jeu totalement gratuit, sans publicités et avec des achats in-app allant de 0,99 euros à 99,99 euros, grâce auxquels vous pourrez améliorer votre armée plus rapidement et progresser plus rapidement.

Google Play Store | Warcraft Rumble

Mighty DOOM

Mais Blizzard n’a pas été le seul grand développeur de jeux vidéo à avoir lancé un nouveau jeu mobile en 2023, car Bethesda a sorti au premier trimestre de 2023 Mighty DOOM, un jeu d’action avec une perspective isométrique qui nous rappelle le célèbre Brawl Star, dans lequel vous devrez contrôler un soldat dont la mission est de éliminer tous les monstres qui se présentent à lui à chaque niveau.

De plus, pour surmonter chacun de ces niveaux, vous devrez battre les boss finaux de chacun d’entre eux, ce qui est déjà un classique dans tous les titres de la série DOOM.

Mighty DOOM est un jeu gratuit avec des publicités dans lequel vous pouvez effectuer des achats in-app allant de 1,19 euro à 114,99 euros pour obtenir des accessoires, des skins et d’autres éléments débloquables.

Google Play Store | Mighty DOOM

Honkai: Star Rail

Un autre des nouveaux jeux Android de 2023 que vous devriez essayer est Honkai: Star Rail, le dernier titre de HoYoverse, le studio de développement de jeux vidéo qui a également créé le jeu à succès Genshin Impact.

Honkai: Star Rail est un jeu de rôle fantasy au tour par tour se déroulant dans l’espace dans lequel vous devrez monter à bord de l’Express Astral pour entreprendre un voyage passionnant à travers la Galaxie, où vous ferez la connaissance de compagnons venus d’autres mondes et essayerez avec eux de résoudre les problèmes causés par l’Estelaron et de découvrir les secrets qu’il cache.

Honkai: Star Rail est un jeu gratuit sans publicité qui compte déjà plus de 10 millions de téléchargements sur Google Play et qui dispose d’une série d’achats in-app allant de 0,99 euro à 99,99 euros.

Google Play Store | Honkai: Star Rail

Harry Potter: La Magie Émerge

Si vous êtes fan de la saga des livres et des films Harry Potter, vous ne pouvez pas manquer d’essayer Harry Potter: La Magia Emerge, un nouveau jeu mobile Android lancé cette année, qui mélange le meilleur des jeux de cartes à collectionner (CCG) et des jeux de rôle (RPG) pour vous plonger complètement dans le monde magique de Poudlard en tant qu’élève.

Dans ce jeu, vous pouvez collecter et améliorer plus de 70 cartes différentes, qui vous permettront de maîtriser des sorts et d’invoquer toutes sortes d’animaux fantastiques et d’artefacts qui vous seront très utiles dans vos combats contre d’autres joueurs.

Tout comme le titre précédent, Harry Potter: La Magia Emerge est un jeu gratuit sans publicité, mais il propose une série d’achats intégrés allant de 1,09 euro à 114,99 euros.

Google Play Store | Harry Potter: La Magie Emerge

Hitman: Blood Money — Reprisal

Hitman: Blood Money — Reprisal est le dernier jeu pour plateformes mobiles mettant en vedette l’Agent 47, un tueur à gages pris pour cible par une agence rivale et c’est essentiellement une version optimisée pour les appareils mobiles du classique Hitman: Blood Money.

Comparé aux titres précédents, Hitman: Blood Money — Reprisal se distingue par son interface tactile entièrement repensée, offrant une expérience de jeu vraiment agréable, et par un nouveau « mode instinct » qui souligne les objectifs, les gardes et les points d’intérêt les plus importants d’une mission pour mieux planifier votre prochain mouvement furtif.

Hitman: Blood Money — Reprisal propose un total de 12 missions à compléter pour terminer le jeu, a une taille de téléchargement de 4 Go et pour y jouer, vous devrez dépenser de l’argent, car il est vendu au prix de 12,49 euros.

Google Play Store | Hitman: Blood Money — Reprisal (12,49 euros)

Shovel Knight Pocket Dungeon

Shovel Knight Pocket Dungeon est un jeu d’aventure et de puzzles de type « roguelike » qui inclut également son DLC gratuitement. Dans ce jeu de casse-têtes, votre objectif sera de nettoyer le plateau, une mission qui n’est pas aussi simple qu’elle en a l’air.

Shovel Knight Pocket Dungeon est un jeu entièrement gratuit, mais vous devrez avoir un abonnement actif à Netflix pour y jouer, car il est exclusif à la plateforme de streaming.

Google Play Store | Shovel Knight Pocket Dungeon

Worms W.M.D: Mobilisation

La célèbre saga Worms est revenue cette année sur Android avec Worms W.M.D: Movilización, un nouveau jeu mobile qui se distingue par un gameplay amélioré grâce à un système de contrôle virtuel plus avancé et des graphismes totalement rénovés.

Dans ce nouveau jeu pour appareils mobiles de la série Worms, vous trouverez 10 missions d’entraînement et 20 missions de campagne dont la difficulté augmente à mesure que vous les complétez, ainsi qu’un arsenal d’armes énorme qui vous permettra d’éliminer les vers de vos ennemis de toutes les manières imaginables.

Worms W.M.D: Mobilisationest un jeu payant qui coûte 5,99 euros officiellement, mais qui réduit parfois son coût à moins de 3,50 euros.

Google Play Store | Worms W.M.D: Mobilisation (5,99 euros)

Baldur’s Gate: Dark Alliance

Si vous aimez les jeux de rôle d’action, vous devez donner une chance à Baldur’s Gate: Dark Alliance, un jeu qui vous plonge dans une aventure épique de Donjons & Dragons, remplie de énigmes complexes et d’intrigues sinistres, où votre maîtrise des armes et des sorts magiques sera la seule chose qui vous protégera du mal absolu.

Baldur’s Gate: Dark Alliance est un jeu payant qui coûte 10,99 euros, une somme qui vaut la peine d’être dépensée en échange de heures et heures de divertissement et que vous pouvez payer en utilisant le solde accumulé dans Google Rewards avant qu’il n’expire.

Google Play Store | Baldur’s Gate: Dark Alliance (10,99 euros)

Dust & Neon

Un autre des jeux gratuits pour Android de Netflix qui vaut la peine d’être essayé est Dust & Neon, un jeu d’action futuriste inspiré du Far West dans lequel vous devrez éliminer une armée de robots qui ont pris le contrôle de la planète et menacent de mettre fin à la race humaine.

Dust & Neon est un jeu de rôle isométrique entièrement gratuit avec une mécanique très simple : tirer, tuer et recharger, que nous vous recommandons de jouer avec une manette car ses contrôles tactiles ne sont pas si intuitifs qu’ils devraient l’être.

Dust & Neon est un jeu totalement gratuit, sans publicité ni achats in-app que vous pouvez télécharger depuis le lien direct vers Google Play que nous vous laissons ci-dessous.

Google Play Store | Dust & Neon

Return to Monkey Island

Si vous êtes fan des jeux d’aventure graphique, vous ne pouvez pas manquer Return to Monkey Island, un nouveau jeu Android créé par Ron Gilbert dans lequel vous devrez explorer les confins de l’île de Mêlée, dont le nouveau gouvernement extorque les citoyens et éliminer tous les ennemis qui se dressent sur votre chemin, tout en résolvant des énigmes différentes et en découvrant tous les mystères que cache l’archipel.

Return to Monkey Island est un jeu payant, sans publicité ni achats intégrés, qui coûte 8,99 euros, un prix qui mérite d’être payé pour profiter d’une aventure graphique vraiment divertissante et addictive.

Google Play Store | Return to Monkey Island (8,99 euros)

TMNT: Shredder’s Revenge

TMNT: Shredder’s Revenge est un jeu qui vous ramène aux années 80, car il s’agit d’un beat ’em up qui nous rappelle le mythique Double Dragon, dans lequel vous devrez aider Leonardo, Raphael, Donatello et Michelangelo à contrecarrer le plan maléfique de Krang et Shredder.

Tout comme dans le cas de Shovel Knight Pocket Dungeon et Dust & Neon, ce jeu gratuit est également exclusif à Netflix, vous ne pourrez donc y jouer que si vous avez un abonnement actif à la plateforme de streaming de séries et de films.

Google Play Store | TMNT: Shredder’s Revenge

Golf Odyssey 2

Et nous clôturons cette liste des jeux marquants de 2023 avec Golf Odyssey 2, un jeu de golf amusant en 2D qui se distingue par des graphismes Pixel Art et une bande-son apaisante.

Mais ce jeu gratuit est aussi relaxant qu’addictif, car plus vous jouerez de parties, plus vous débloquerez de nouveaux parcours de golf et améliorerez les compétences de votre joueur et en complétant des défis, vous augmenterez son rang.

Google Play Store | Golf Odyssey 2