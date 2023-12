Une pilule vibrante révolutionnaire peut réduire la consommation d’aliments de 40%

La perte de poids est un véritable défi pour de nombreuses personnes. En plus d’un régime alimentaire sain et équilibré, la science et la technologie recherchent des moyens innovants de tromper l’estomac.

Un groupe d’ingénieurs du MIT a adopté une nouvelle approche du problème en développant une pilule vibrante qui chatouille l’estomac de l’intérieur, provoquant une tension localisée sur la paroi de l’estomac. L’idée est d’informer le cerveau qu’il n’y a plus de place.

Pour quelqu’un qui souhaite perdre du poids ou contrôler son appétit, cela peut être pris avant chaque repas. Cela peut être très intéressant dans la mesure où cela pourrait minimiser les effets secondaires que nous observons avec les autres traitements pharmacologiques existants.

Explique Shriya Srinivasan, ancienne élève du MIT et actuellement bioingénieure à l’Université de Harvard.

Comme le rappelle Science Alert, l’une des conséquences de la prise de poids est l’incapacité de se sentir rassasié après avoir ingéré de petites quantités de nourriture, en particulier des graisses et des sucres. En réalité, le contrôle de l’apport calorique est difficile lorsque le cerveau est programmé pour vouloir manger davantage.

Pour de nombreuses populations, certaines des thérapies les plus efficaces contre l’obésité sont très coûteuses. À grande échelle, notre dispositif pourrait être fabriqué à un prix très abordable.

Explique la bioingénieure.

Découvrez la pilule vibrante VIBES

La pilule VIBES (Vibrating Ingestible BioElectronic Stimulator) est une capsule de 30,65 millimètres de long revêtue d’une membrane gélatineuse qui se dissout quelques minutes après avoir été avalée.

À l’intérieur, il y a un mécanisme à ressort qui relie un moteur vibratoire, lorsque la capsule se trouve dans l’estomac, le faisant vibrer à des fréquences ajustées pour stimuler les nerfs sensoriels dans la paroi de l’estomac. Normalement, ces nerfs réagissent à l’étirement des tissus.

Testées sur 10 jeunes porcs d’Yorkshire, les capsules ont été surveillées en ce qui concerne leur mouvement, leur sécurité, leur durée et, en fin de compte, leur efficacité dans la réduction de l’apport alimentaire. Chaque animal a avalé la pilule VIBES 20 minutes avant de manger, et l’appareil a continué à vibrer dans l’estomac pendant environ une demi-heure.

En plus d’avoir été associé à une augmentation des hormones indiquant que le cerveau n’est plus en mode de faim, les porcs qui l’ont pris ont également mangé 40% de moins que ceux qui n’ont pas reçu la pilule.

La prise de la pilule vibrante est donc une méthode efficace de perte de poids, les porcs de test prenant du poids plus lentement pendant la période expérimentale.

Maintenant, les chercheurs cherchent des moyens d’augmenter le temps de fonctionnement du dispositif et de consolider sa conception pour des essais cliniques sur des humains.