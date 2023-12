Jeremy Renner est sur le point de revenir à l’action après l’accident qui a failli lui coûter la vie il y a un an

Il le fera avec la nouvelle saison de El jefe de Kingstown.

Jeremy Renner, détendu

Le 1er janvier 2024, cela fera un an que le célèbre acteur Jeremy Renner, connu de tous pour son rôle d’Œil-de-Faucon dans l’univers cinématographique de Marvel, ainsi que pour ses rôles dans Démineurs ou Hansel et Gretel : Chasseurs de sorcières, a failli perdre la vie en étant renversé par sa propre chasse-neige, une année durant laquelle l’acteur a suivi toutes sortes de thérapies et qui semble enfin lui avoir permis de revenir au monde de l’interprétation.

Il le fera avec la troisième saison de El jefe de Kingstown (disponible dans notre pays sur Movistar Plus+), qui commencera justement à être tournée en janvier, maintenant que l’acteur semble être en mesure de se replacer devant une caméra. La bonne nouvelle est venue des mains de sa partenaire Emma Laird, que nous verrons bientôt également dans The Brutalist aux côtés d’Adrien Brody, Felicity Jones et Guy Pearce, qui a publié dans ses stories Instagram la bonne nouvelle, à laquelle Jeremy Renner lui-même a réagi positivement en la publiant également sur son compte officiel.

« C’est arrivé » a écrit Jeremy Renner, réagissant à la publication de Laird qui disait « De retour avec ma personne préférée la semaine prochaine ».

L’accident

Tout s’est passé très vite, et c’est parce que l’acteur d’Ingénieux ou La Vengeance dans la peau n’a guère eu le temps de réfléchir lorsqu’il a décidé de sortir de sa propre chasse-neige avec laquelle il avait aidé son neveu à dégager sa voiture miniature de la neige. Il l’a fait parce qu’il voyait que le monstre de près de 7 tonnes qu’il conduisait glissait vers son neveu, car le frein d’urgence ne s’est pas enclenché, et il a fini écrasé sous le poids, laissant Jeremy Renner avec huit côtes cassées à 14 endroits différents, le genou et la cheville droit cassés, le tibia de la jambe gauche cassé, la cheville gauche cassée, la clavicule droite cassée, l’épaule droite cassée et plus encore.