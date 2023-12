Comment vérifier le cycle de la batterie de l’iPhone (4 solutions)

Apple a popularisé la pratique de suivre la santé de la batterie des appareils. Les iPhones et iPads affichent la santé de la batterie, ce qui aide à gérer et à maintenir leur batterie en bonne santé. La dernière série iPhone 15 est dotée d’une fonctionnalité liée à la batterie qui affiche le nombre de cycles de charge de la batterie. Bien que cette fonctionnalité ne soit pas disponible sur d’autres iPhones, il est toujours possible de consulter le nombre de cycles de charge sur tous les iPhones.

Dans ce guide, je partagerai quelques solutions pour vérifier le nombre de cycles de charge de la batterie sur tous les iPhones. Le nombre de cycles de charge représente le nombre de fois où vous avez complètement déchargé votre iPhone, chaque décharge de quelques pourcentages s’ajoutant au nombre de cycles. Une fois que cette décharge cumulative atteint 100 %, elle compte comme un cycle.

Prenons un exemple : vous avez utilisé votre iPhone de 100 % à 70 %, l’avez rechargé à 100 %, puis déchargé jusqu’à 30 %. En combinant l’utilisation de la batterie de 30 % lors de la première utilisation et de 70 % lors de la deuxième utilisation, nous obtenons un cycle complet de charge. Désormais, vous savez ce qu’est le nombre de cycles de charge de la batterie, voyons maintenant pourquoi il est important de connaître ce nombre de cycles.

Pourquoi le nombre de cycles de charge de la batterie est-il important

Plus le nombre de cycles de charge augmente, plus la santé de la batterie diminue. Il est donc important de maintenir un faible nombre de cycles de charge de la batterie. En surveillant le nombre de cycles de charge de votre iPhone, vous pouvez adopter des pratiques qui maintiennent la santé de votre batterie en bon état.

Le seul moyen de contrôler le nombre de cycles de charge est d’utiliser moins votre iPhone, ce qui signifie également que vous devrez le recharger moins souvent. Désormais, voyons les solutions que vous pouvez suivre pour vérifier le nombre de cycles de charge de la batterie, en commençant par les modèles iPhone 15.

Comment vérifier le nombre de cycles de charge de la batterie sur iPhone 15

Comme mentionné précédemment, Apple a facilité la vérification du nombre de cycles de charge ou d’alimentation sur la série iPhone 15. Les étapes mentionnées ci-dessous ne s’appliquent qu’aux iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max. Donc, si vous avez un iPhone 14 ou plus ancien, vous pouvez passer à la solution suivante.

Ouvrez l’application Paramètres sur votre iPhone. Accédez à Général > Informations. Cherchez la section de la batterie et appuyez sur Nombre de cycles de charge. Cela affichera le nombre de cycles de charge de votre batterie.

Si l’iPhone 15 a été remplacé par une batterie, cette option n’apparaîtra pas et vous devrez suivre d’autres solutions.

Vérifier le nombre de cycles de charge de la batterie sur tous les iPhones

Il est assez facile de vérifier le nombre de cycles de charge sur iPhone 15, mais ce n’est pas le cas pour les autres modèles d’iPhone. Cependant, il existe quelques alternatives faciles à suivre. Voici l’une des alternatives les plus simples que je suis également sur mon iPhone.

Ouvrez les paramètres sur votre iPhone. Accédez à Confidentialité et sécurité > Analyse et améliorations. Si le bouton de partage d’analyse iPhone est activé, passez à l’étape suivante. Sinon, activez le bouton de partage d’analyse et attendez quelques heures, puis recommencez. Ouvrez la section Données d’analyse dans Analyse et améliorations. Ouvrez le premier fichier d’analyse et copiez tout son contenu. Allez dans Notes et collez le contenu dans une nouvelle entrée. Désormais, dans la nouvelle note, recherchez Cyclecount. Vous trouverez un nombre à côté de Cyclecount, qui correspond au nombre de cycles de charge de la batterie de votre iPhone.

Il est facile de copier le contenu. Lorsque vous copiez le contenu, maintenez simplement l’écran enfoncé sur le bouton et il se défilera automatiquement jusqu’au dernier contenu.

Avec les raccourcis iOS

Si vous ne souhaitez pas copier le contenu et souhaitez vérifier régulièrement le nombre de cycles de charge de la batterie, vous pouvez également installer quelques raccourcis. Certains raccourcis pour vérifier ce paramètre sont PowerUtil et Battery Cycle.

Après avoir ajouté le raccourci sur votre iPhone, allez dans Analyse et améliorations dans Paramètres. Ouvrez le dernier fichier d’analyse. Appuyez sur l’icône de partage puis choisissez le raccourci que vous avez ajouté. Il peut demander une autorisation, alors autorisez-le et il affichera le nombre de cycles de charge de la batterie de votre iPhone.

Il existe également des outils tiers qui vous permettent de voir le nombre de cycles de charge de vos iPhones. Commençons d’abord par un PC Windows. Si vous avez un PC Windows, vous pouvez suivre ces étapes.

Téléchargez 3utools et installez-le sur votre PC. L’outil fonctionne avec iTunes, vous devrez donc également installer iTunes sur votre PC. Ouvrez maintenant l’outil et connectez votre iPhone à votre PC à l’aide d’un câble lightning ou USB C. Assurez-vous que votre iPhone est déverrouillé. Une fois connecté, 3utools détectera votre iPhone. S’il vous demande d’autres choses comme l’installation du pilote, vous pouvez suivre les instructions à l’écran. Dans la page d’information 3utools, vous verrez les fois de charge qui indiquent le nombre de cycles de charge de la batterie.

Vérifier le nombre de cycles de charge de la batterie de l’iPhone à l’aide d’un Mac

Si vous possédez un Mac, vous pouvez suivre ces étapes pour vérifier le nombre de cycles de charge de la batterie de votre iPhone.

Téléchargez CoconutBattery sur votre Mac à partir de leur site officiel. Connectez votre iPhone à votre Mac à l’aide d’un câble. Assurez-vous que l’iPhone est déverrouillé. Ouvrez CoconutBattery depuis le dossier Téléchargements. Passez à l’onglet iOS Device. Vous y verrez les détails de la batterie de votre iPhone, y compris le nombre de cycles de charge de la batterie.

Conseils pour prolonger la durée de vie de la batterie de l’iPhone

Maintenez la charge de la batterie entre 20 et 80 %

Utilisez l’iPhone à une température ambiante normale, évitez les températures élevées et basses

N’utilisez pas l’iPhone pendant qu’il est en charge

Utilisez des accessoires officiels pour charger votre iPhone

Utilisez moins la charge sans fil

Vous pouvez consulter plus de conseils en vous rendant sur cette page.

Voilà donc quelques solutions que vous pouvez suivre pour vérifier la santé de la batterie de votre iPhone directement depuis l’iPhone ou depuis un PC. Nous pouvons nous attendre à ce que les prochains modèles iPhone aient cette option intégrée, tout comme l’iPhone 15. Cependant, nous ne pouvons pas dire si cela va arriver aux anciens iPhones. Faites-nous savoir quelle solution vous utilisez pour vérifier le nombre de cycles de charge de votre iPhone.