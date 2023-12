Trouvé mort dans sa voiture : Lee Sun-kyun, acteur de Parasite

Il était sous enquête de la police sud-coréenne.

Lee Sun-kyun dans Parasite

Le monde du cinéma est en deuil suite au passage de l’acteur sud-coréen Lee Sun-kyun, retrouvé le 27 décembre dernier sans vie dans sa propre voiture, selon l’Associated Press et l’agence de presse sud-coréenne Yonhap. Cette nouvelle survient après que sa disparition ait été signalée aux autorités par sa famille.

Sun-kyun, âgé de 48 ans, était connu pour son rôle dans le film primé Parasite, mais on a également pu le voir dans des séries telles que Monseigneur ou la plus récente Dr. Brain pour le service de streaming Apple TV+. Selon les médias du pays asiatique, l’acteur a été retrouvé mort dans sa voiture par la police à proximité d’une route de Séoul, et aurait laissé à sa famille une « note similaire à un message de suicide« .

Les problèmes de Lee Sun-kyun

Alors que la carrière de Lee était très prolifique, sa vie en dehors de l’écran était devenue un véritable enfer en raison des lois restrictives en Corée du Sud concernant l’utilisation de substances illégales, ainsi que des menaces et chantages qu’il avait reçus ces derniers mois, une situation qui avait même amené Lee Sun-kyun à présenter publiquement des excuses à ses proches. « Je présente mes excuses aux membres de ma famille qui endurent actuellement des douleurs trop difficiles. Encore une fois, je présente mes sincères excuses à tous », a déclaré l’acteur lorsqu’il a été convoqué pour être interrogé dans un commissariat de police à Incheon, une ville près de Séoul, à l’automne dernier.

Récemment, Lee avait été accusé de prendre des substances illégales lors d’une fête, ce qui explique pourquoi il faisait l’objet d’une enquête. L’acteur se défendait en affirmant qu’il avait été victime de chantage de la part de l’hôtesse de la fête ainsi que d’une troisième personne, qu’il aurait également poursuivies en justice.

Parasite

Dans Parasite, réalisé par Bong Joon-ho, les vies de deux familles s’entremêlent : les Kim, appartenant à la classe basse et au chômage, et les Park, riches et ignorants des difficultés économiques. Les Kim commencent à travailler pour les Park sous de fausses identités, déclenchant une série d’événements qui révèlent des tensions sociales, des contrastes économiques et une lutte des classes subtile mais intense, aboutissant à un dénouement inattendu et perturbateur.

Le film a remporté de nombreux prix, dont l’Academy Award (Oscar) du Meilleur Film, devenant ainsi le premier film en langue étrangère à remporter cette récompense. En plus du prix du Meilleur Film, il a également reçu des prix dans les catégories du Meilleur Réalisateur, du Meilleur Scénario Original et du Meilleur Film International. Il a également remporté la Palme d’Or au Festival de Cannes et un prix du Syndicat des Acteurs (Screen Actors Guild) pour la performance remarquable de l’ensemble du casting dans un film.