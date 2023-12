Gary Oldman pense que son travail dans Harry Potter était « médiocre ».

Et c’est pour deux raisons.

Gary Oldman en tant que Sirius Black

Gary Oldman est l’un de ces acteurs qui le fait si bien et est si caméléonique que vous ne vous rendez pas compte qu’il est apparu dans un film, mais nous avons pu le voir dans Léon, Dracula, Batman de Nolan, le plus récent Oppenheimer et bien sûr dans de nombreux films Harry Potter comme Sirius Black ; il est même nominé pour un Golden Globe pour son travail dans Slow Horses.

Et il n’y a rien de mal dans sa performance en tant que parrain de Potter, non ? Eh bien, Oldman lui-même ne le croit pas, comme il l’a avoué dans le podcast Happy Sad Confused, animé par Josh Horowitz, « Je pense que mon travail là-bas est médiocre« , a-t-il déclaré, et cela pour deux raisons.

Il n’a pas lu les livres

Entre sept et huit livres, selon que Les Reliques de la Mort est divisé en deux ou entier ; quoi qu’il en soit, ce ne sont pas quelques volumes. C’est du moins ce que devait penser également l’acteur de Les Heures sombres, car l’une des raisons qu’il invoque pour ne pas être totalement satisfait de sa performance en tant que prisonnier d’Azkaban est précisément celle-ci. « Peut-être que si j’avais lu les livres comme Alan [Rickman], si j’avais été en avance, si j’avais su ce qui allait se passer, sincèrement je crois que je l’aurais interprété différemment« .

Très critique envers tous ses travaux

Mais son rôle dans les films Harry Potter, où il a fait ses débuts avec Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban, n’est pas le seul qu’Oldman a critiqué, il semble ne pas être satisfait de l’une de ses nombreuses performances, bien que ce soit une bonne chose. « Je vais te dire ce que c’est », poursuit-il, « c’est comme tout, je pense que si je m’asseyais pour me regarder dans quelque chose et que je disais, ‘Mon dieu, je suis incroyable’, ce serait un jour très triste, parce que tu veux faire en sorte que la prochaine chose soit meilleure« .

Et il ajoute : « C’est tellement subjectif. C’est quelque chose de si personnel que tu vois que les autres ne le voient pas. Ce n’est pas manquer de respect à quelqu’un qui me dit, ‘Je t’adore dans ce film’, et je pense, ‘Je suis horrible dans ce film. De quoi parle-t-il ?’ Ce n’est pas ça. C’est qu’ils voient autre chose ».