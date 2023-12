Voici le premier aperçu de la protection de batterie One UI 6.1 à venir

Selon les rumeurs, Samsung pourrait sortir One UI 6.1 avec la série Galaxy S24. Récemment, il y a eu une importante fuite de fonctionnalités One UI 6.1, dans laquelle de nombreuses fonctionnalités à venir pour les téléphones Galaxy ont été révélées. One UI 6.1 sera la première mise à jour majeure de One UI 6.

Une des fonctionnalités de One UI 6.1 a été repérée dans One UI 6. Elle a été partagée par les utilisateurs X Sabarinath Panikken et Tarun Vats. La fonctionnalité dont nous parlons est la protection de la batterie, qui sera disponible pour les téléphones Galaxy avec One UI 6.1 en 2024. Elle est cachée dans One UI 6 et elle ne fonctionne pas pour le moment, mais elle vous donnera une idée de ce que fait réellement la fonctionnalité.

La fonctionnalité est cachée dans One UI 6 mais peut être activée avec une astuce. Cependant, comme mentionné, cette fonctionnalité ne fonctionnera pas. La Protection de la batterie est une version améliorée de la fonctionnalité Protection de la batterie. La fonctionnalité Protection de la batterie arrête la charge à 85%. Tandis que la fonctionnalité de Protection de la batterie vous permet de choisir entre une protection de base, une protection adaptative et une protection maximale.

Protection de base : Lorsque votre batterie est chargée à 100%, la charge s’arrêtera jusqu’à ce que le niveau de la batterie descende à 95% et ensuite la charge recommencera. Cela se répétera jusqu’à ce que votre téléphone soit débranché du chargeur. Cela offre un niveau de protection de base pour votre batterie et garantit que votre téléphone est chargé à au moins 95%.

Protection adaptative : La charge se mettra en pause à 80% pendant que vous dormez, puis reprendra pour atteindre 100% juste avant votre réveil. Cela offre une protection modérée pour les personnes qui chargent leur téléphone toute la nuit. Le temps de sommeil est estimé en fonction de votre modèle d’utilisation du téléphone.

Protection maximale : Votre batterie cessera complètement de se charger lorsqu’elle atteindra 80% et ne reprendra que si le niveau de la batterie passe en dessous de 80%. Cela offre la meilleure protection pour votre batterie, mais votre téléphone ne sera jamais chargé au-dessus de 80%.

Si vous possédez un téléphone Galaxy et que vous avez déjà effectué la mise à jour vers One UI 6, vous pouvez suivre ces étapes pour voir de quoi il s’agit.

Installez Activity Launcher depuis le Play Store. Ouvrez le lanceur et recherchez Batterypro. Appuyez sur l’activité Battery Protection qui ouvrira la page de protection de la batterie. Allumez le bouton et les trois options apparaîtront.

Comme son nom l’indique, cette fonctionnalité empêche la batterie du smartphone de se dégrader rapidement. La surcharge ou une charge supérieure à 80% entraîne une dégradation rapide de la batterie, ce qui peut potentiellement réduire ses performances. Il est donc toujours bon de prendre des mesures pour éviter ces situations.

Samsung dispose déjà de plusieurs fonctionnalités telles que Protect Battery et même l’utilisation de routines pour préserver la batterie. Mais les fonctionnalités plus avancées sont toujours les bienvenues.

Faites-nous part de vos réflexions sur cette fonctionnalité à venir. Si vous avez manqué la liste des fonctionnalités de One UI 6.1, vous pouvez visiter la page liée pour vous mettre à jour.