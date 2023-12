Trump se défend des accusations du réalisateur de Maman, j’ai raté l’avion 2 qui le qualifiait de « tyran ».

Sa version est opposée à celle de Columbus.

Chris Columbus vs Donald Trump

En 2020, à l’occasion du vingtième anniversaire de Maman, j’ai raté l’avion, l’un des meilleurs films à regarder pendant Noël, bien que nous vous recommandions des films plus inhabituels, le réalisateur Chris Columbus a longuement discuté avec Business Insider des détails du tournage de ce film et de sa suite, Maman, j’ai encore raté l’avion, qui n’était guère plus qu’un remake du premier, comme il l’admet lui-même, et qui plus est, a bénéficié de la participation de l’ancien président des États-Unis, Donald Trump.

Trump, alors propriétaire de l’Hôtel Plaza, a autorisé l’équipe à tourner sur sa propriété, mais il a posé une condition : il devait apparaître dans le film avec Macaulay Culkin, du moins c’est la version de Columbus, car le milliardaire a un souvenir complètement différent de ce qui s’est passé à l’époque, comme il l’a exprimé sur son réseau social Truth.

Ce que dit Chris Columbus

« Comme dans la plupart des endroits de la ville de New York, vous payez simplement des frais et vous êtes autorisé à tourner à cet endroit. Nous avons donc approché l’Hôtel Plaza, propriété de Trump à l’époque, car nous voulions tourner dans le hall. Nous ne pouvions pas reconstruire le Plaza sur un plateau de tournage.

Trump a dit que ça lui allait. Nous avons payé les frais, mais il a également dit : ‘La seule façon dont vous pouvez utiliser le Plaza est si je suis dans le film’. Nous avons donc convenu de le mettre dans le film et, lors de la première projection, quelque chose d’étrange s’est produit : les personnes ont applaudi lorsque Trump est apparu à l’écran. J’ai donc dit à mon monteur : ‘Laisse-le dans le film. C’est un moment pour le public‘. Mais il s’est imposé de force dans le film ».

Ce que dit Donald Trump

« Il y a 30 ans (comme le temps passe vite !), le réalisateur Chris Columbus et d’autres me suppliaient de faire une apparition dans Maman, j’ai encore raté l’avion. Ils ont loué l’Hôtel Plaza à New York, que je possédais à l’époque. J’étais très occupé et je ne voulais pas le faire. Ils ont été très gentils, mais surtout persévérants. J’ai accepté, et le reste appartient à l’histoire ! Cette petite apparition est devenue un succès fulgurant, le film a été un grand succès et continue de l’être, surtout à Noël.

Les personnes m’appellent à chaque fois qu’il est diffusé. Cependant, maintenant, 30 ans plus tard, Columbus (quel était son vrai nom ?) a déclaré que je m’étais imposé de force dans le film. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Cette apparition a contribué au succès du film, mais s’ils se sentaient intimidés ou ne me voulaient pas, pourquoi m’ont-ils mis et gardé là pendant plus de 30 ans ? Parce que j’ étais, et je suis toujours, génial pour le film, c’est pourquoi ! C’est juste un autre genre d’Hollywood du passé à la recherche d’une dose rapide de publicité grâce à Trump pour lui-même! »