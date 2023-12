Voitures électriques et photovoltaïque en croissance exponentielle, Silvestrini : « Début d’une révolution »

Un graphique publié par le Dr Gianni Silvestrini sur X met en évidence la croissance extraordinaire du solaire photovoltaïque et des ventes de véhicules électriques à partir de 2010, l’aube d’une nouvelle ère. Netcost-security.fr a interviewé le directeur du Kyoto Club pour en savoir plus sur les effets de la révolution verte et sur la position de l’Italie dans le contexte international.

Interview de Gianni Silvestrini

Directeur scientifique du Kyoto Club

Activez les notifications pour recevoir des mises à jour sur

La crise climatique est considérée par les experts comme la principale menace existentielle pour l’humanité, si dangereuse que, selon certaines études, elle est capable de mettre en péril la civilisation telle que nous la connaissons aujourd’hui en quelques décennies seulement. Le meilleur moyen que nous avons pour conjurer les conséquences les plus catastrophiques et irréversibles du réchauffement climatique est de couper son principal moteur, c’est-à-dire les émissions de CO2 (dioxyde de carbone) et d’autres gaz de serre liés à l’activité humaine. Processus industriels, transports, approvisionnement en énergie; tout doit être recalibré vers des sources renouvelables, avec l’abandon conséquent des combustibles fossiles.

Des nouvelles encourageantes dans ce sens sont mises en évidence par un graphique publié sur X (anciennement Twitter) par le Dr Gianni Silvestrini, ancien chercheur au Conseil national de la recherche (CNR) et au Politecnico di Milano, ancien directeur général du ministère de l’Environnement et actuellement directeur scientifique du Kyoto Club et du magazine QualEnergia. Les données présentées par l’expert mettent en évidence une croissance exponentielle des ventes de voitures électriques (15 millions depuis 2010) et de la puissance installée des installations solaires photovoltaïques, qui a augmenté en 2023 cinq fois par communiqué aux valeurs de 2015, l’année de l’accord climatique de Paris. Pour mieux comprendre l’importance et la signification de ces graphiques, Netcost-security.fr a contacté le Dr Silvestrini par téléphone. Voici ce qu’il nous a dit.

Dr Silvestrini, tout d’abord, pourquoi les données mises en évidence par ce graphique sont-elles si importantes et précieuses ?

Ces tendances ont été rapportées dans un communiqué de l’Agence internationale de l’énergie, une référence internationale qui a été initialement créée pour défendre les combustibles fossiles en 1974. Ces dernières années, cependant, l’AIE a compris que la révolution est précisément ici. Elle était sceptique quant aux énergies renouvelables, il suffit de penser à il y a dix ans seulement. Dans un communiqué publié il y a un mois, elle a déclaré que les deux technologies qui sont conformes à l’accord de Paris sur le climat sont précisément le solaire photovoltaïque et la mobilité électrique, et cela se voit très bien sur ce graphique. Elles connaissent une croissance exponentielle. Elles se développent également parce que les prix du solaire photovoltaïque, des voitures électriques et des batteries baissent. Un nombre croissant de pays utilise ces solutions, qui permettent de réduire la production d’énergie électrique à partir du charbon et du gaz dans le cas de l’énergie solaire, et la consommation d’essence et de diesel dans le cas des voitures électriques. Et donc les émissions de CO2.

Ces données sont indéniablement positives, mais un document récemment publié par le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) a montré que la demande de combustibles fossiles augmentera encore, et non diminuera. Le chemin, malgré les mesures vertueuses, semble encore très long et semé d’obstacles.

En réalité, la demande de combustibles fossiles augmentera encore légèrement. L’AIE elle-même déclare cependant que d’ici 2030, nous atteindrons un pic, suivi d’une diminution les années suivantes. Lorsque la mobilité électrique, le solaire photovoltaïque et l’éolien connaîtront un essor, il est évident que la consommation de combustibles fossiles diminuera. Cela n’indique pas qu’en ce moment, il n’y a pas d’entreprises « pétrole et gaz » qui cherchent à identifier de nouveaux gisements, etc. C’est un pari entre ceux qui estiment que la force de la révolution des énergies renouvelables, de la mobilité électrique et de l’efficacité énergétique est telle qu’elle accélérera le moment où nous atteindrons un pic de la demande de combustibles fossiles, et ceux qui estiment que ce point de flexion ne se produira pas dans les 5 à 10 prochaines années, mais après 2050. C’est le cas de plusieurs grandes entreprises pétrolières, qui disent « nous continuerons à extraire et à rechercher ». Nous sommes donc dans une phase très délicate.

Expliquez-nous cela.

Cela dépend de qui a raison. Si ceux qui croient que la révolution verte en cours ne peut pas s’arrêter ont raison, alors ces investissements « pétrole et gaz » risquent d’être « inutilisables », comme on dit. C’est-à-dire qu’ils deviennent inutilisables. On construit des gazoducs, des oléoducs, on fait des forages, puis on doit les abandonner parce que la demande n’est plus là. C’est un défi absolument décisif pour l’humanité au cours des 10, 20, 30 prochaines années. Et pour la première fois, la COP28 a introduit le terme « fossiles », qui devront être progressivement réduits. Cela n’avait jamais été fait auparavant. C’est un autre signe, selon moi, de fin pour les industries fossiles. Parce qu’on comprend qu’elles vont décliner, donc elles doivent se diversifier, ce que certaines d’entre elles font. Par exemple, l’Arabie saoudite investit également dans le solaire, l’hydrogène, etc. C’est aussi une partie très intéressante à l’échelle internationale, dans laquelle ceux qui comprennent le bon chemin auront des avantages économiques et en termes d’emploi. Ceux qui se trompent se dirigeront vers l’effondrement.

Nous devrions dépasser le seuil de réchauffement de 1,5°C par communiqué à l’époque pré-industrielle d’ici 2029, selon une récente étude publiée dans Nature. Il ne semble pas que nous soyons très bien lotis, malgré quelques avancées vertueuses.

Tout à fait. Tout cela se déroule alors que nous assistons à une accélération du changement climatique. Cette année, nous avons atteint le record de température, et il est possible que d’autres records se succèdent dans les années à venir. Il y a une sorte de course entre ceux qui parviennent à inverser l’histoire de 100 ans d’utilisation des combustibles fossiles, à les faire baisser, à réduire leur impact sur le climat et à éviter des conséquences catastrophiques. Le sort de l’humanité se joue dans les 10 à 20 prochaines années.

Êtes-vous optimiste ou pessimiste en fonction des décisions des grands acteurs sur la scène mondiale ?

Dans l’ensemble, je suis optimiste. Comme le disait Bill Clinton : « C’est l’économie, idiot ! ». En effet, c’est l’économie. Aujourd’hui, un module solaire photovoltaïque coûte dix fois moins cher qu’il y a 12 ans. Cela vaut pour l’éolien, pour les batteries. Il y a une grande impulsion qui vient du fait que ces solutions seront plus avantageuses. Une voiture électrique coûtera moins cher qu’une voiture conventionnelle dans quelques années. Cette force apportée par l’innovation technologique laisse présager de bonnes choses.

L’objectif de ne pas dépasser 1,5°C de réchauffement climatique est presque oublié, mais les modèles prédictifs suggèrent une augmentation allant jusqu’à 2,7°C d’ici la fin du siècle. Si tout se passe aussi bien que le suggère la discussion sur l’économie, les graphiques que vous avez publiés nous aideront-ils à éviter cette catastrophe ? L’impact d’un tel réchauffement serait terrifiant.

2,7°C serait le résultat de la poursuite des politiques actuelles des gouvernements actuels. Ce que font les différents gouvernements compte beaucoup. Certains accélèrent, d’autres restent plutôt immobiles. Si les gouvernements adoptent des politiques plus vertueuses, comme on les encourage à le faire, alors cela sera possible. De plus, ils doivent revoir leurs plans d’industrialisation. Je suis convaincu que nous serons bien en dessous des 2,7°C à la fin du siècle. Entre 1,5°C et 2°C selon moi.

C’est une bonne prévision. Et qu’en est-il de l’Italie ? Depuis 2015, année de l’Accord de Paris sur le climat, comme vous l’avez écrit dans votre article, il y a eu cette augmentation significative de la puissance installée grâce au solaire photovoltaïque. Comment allons-nous ici ?

En ce qui concerne le solaire photovoltaïque, nous avons été bloqués pendant dix ans, de 2012 à 2022, à 700-800 mégawatts (MW) par an. L’année dernière, en 2022, nous sommes passés à 2 500 MW. Cette année, nous approcherons des 5 000 MW. Et dans les années à venir, nous irons vers les 10 000 MW par an. Après avoir tiré le frein à main, quelque chose est enfin en train de se rétablir. Cela est également dû à une combinaison d’objectifs européens ambitieux, c’est-à-dire atteindre 65 % d’électricité verte d’ici 2030. Nous sommes à 38 % pour le moment, il y a donc une course à faire dans les prochaines années. L’Europe a des politiques ambitieuses, les technologies deviennent de moins en moins chères, et il y a aussi les choix des entrepreneurs. Les grandes entreprises électriques italiennes comme ENEL ont des objectifs encore plus ambitieux que le gouvernement. Parce qu’elles disent « nous sommes capables de le faire », « nous savons comment réaliser les installations », « nous avons l’argent pour le faire ». Il faut prendre en compte le fait qu’autrefois, le solaire photovoltaïque avait besoin de beaucoup d’incitations pour être installé. Nous nous en souvenons, il y avait des incitations exagérées. Aujourd’hui, les installations dans le sud de l’Italie se font sans avoir besoin d’incitations.

Les grandes entreprises sont visionnaires, mais quelle est la position du gouvernement ?

Disons que notre gouvernement ne semble pas y croire beaucoup. La position lors de la COP28 a également été très timide et de recul. De même, pour les voitures électriques en 2035, c’est toujours très timide, il ne saisit pas les opportunités comme le font les autres pays européens. L’objectif de 2035 fixé par l’Europe pour mettre fin à la vente de voitures à combustion interne a ensuite été suivi par la Californie, qui est l’État le plus riche des États-Unis. C’est maintenant le cas avec le Canada également. L’Europe est en avant-garde sur le front climatique, elle donne le ton, fondamentalement. Et ceux qui ne comprennent pas restent en arrière et sont dépassés. Marchionne ne croyait pas à la voiture électrique, FIAT n’y croyait pas, et maintenant nous sommes totalement en difficulté. Nous n’avons pas su percevoir cette vague qui commençait.

L’association des ingénieurs allemands (VDI) a récemment déclaré qu’une voiture électrique atteint l’équilibre des émissions de carbone avec une voiture à combustion interne après 90 000 kilomètres. Qu’en pensez-vous ?

Il y a de nombreuses études à ce sujet. Selon Transport&Environment, en Europe et même en Pologne, où la production d’électricité provient uniquement du charbon, une voiture électrique émet moins d’émissions qu’une voiture conventionnelle pendant son cycle de vie complet. En Italie, où nous avons une part d’énergies renouvelables d’environ 38 %, c’est encore mieux. Chaque année, la production d’électricité se décarbonise et donc l’utilisation de la voiture électrique devient de plus en plus efficace.

Donc, nous sommes à l’aube d’une nouvelle ère.

Oui, disons cela, nous sommes tout juste au début. Mais les chiffres nous disent que 15 millions de voitures électriques ont été vendues dans le monde en 2022. Cela commence à être un marché significatif.