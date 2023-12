Pourquoi les nouilles instantanées sont mauvaises pour la santé

Ils font partie des aliments ultra-transformés les plus riches en sel: « Il n’est pas surprenant que les personnes qui en mangent deux ou trois paquets par jour aient une pression artérielle élevée ».

nouilles instantanées en raison de leurs niveaux élevés de sel. « Il n’est pas surprenant que les personnes qui en mangent deux ou trois paquets par jour aient une pression artérielle élevée », déclare Popkin, expliquant que leur odeur, qui provient d’additifs artificiels, fait partie de leur succès. La culture pop sud-coréenne, qui envahit les plateformes avec des séries télévisées comme Squid Game, contribue également à la popularité des plats coréens dans les pays les plus riches et parmi les classes moyennes des pays en développement.

Selon l’Association mondiale des nouilles instantanées, l’année dernière, 121,2 milliards de portions de nouilles instantanées ont été consommées, soit une augmentation de 2,6% par communiqué à l’année précédente. Les données publiées par la Corée du Sud en novembre indiquent également que le pays a exporté un montant record de 785 millions de dollars de nouilles instantanées (environ 710 millions d’euros) au cours des dix premiers mois de 2023, soit une augmentation de près de 25% par communiqué à la même période de l’année précédente.

Alerte aux nouilles instantanées : elles contiennent trop de sel

Par communiqué aux nouilles normales, les nouilles instantanées contiennent des niveaux de sel plus élevés pour améliorer la consistance et réduire les temps de cuisson. De plus, le sel est fortement présent dans les sachets de condiments fournis. Une étude de 2017, qui a analysé le contenu de 765 types de nouilles instantanées vendus dans dix pays différents, a révélé que les niveaux de sel contenus dans ces produits peuvent varier de 35% à 95% des besoins quotidiens d’un adulte.

De plus, l’analyse a révélé que les nouilles instantanées commercialisées dans les pays à revenu moyen avaient une teneur en sel nettement plus élevée que celles du marché des pays à revenu élevé. Selon certaines estimations, deux paquets de 70 grammes consommés lors d’un seul repas équivalent à 2 352 mg de sodium, soit 118% de l’apport quotidien recommandé par l’Organisation mondiale de la santé.

La forte teneur en sel et la popularité croissante des nouilles instantanées sont à l’origine des préoccupations de santé publique, car leur faible coût, leur praticité et leur disponibilité répandue facilitent leur consommation. La consommation de niveaux élevés de sel, en particulier, est liée à l’augmentation de la pression artérielle (hypertension), qui est un facteur de risque majeur pour les maladies cardiovasculaires.

« La réduction de la consommation de sel par la population est reconnue comme le « meilleur investissement » pour la prévention et le contrôle des maladies non transmissibles en réduisant la pression artérielle et en réduisant le risque d’accident vasculaire cérébral et de maladie cardiaque – soulignent les experts – La réduction du sel est considérée comme une intervention prioritaire par l’Organisation mondiale de la santé en raison de sa grande faisabilité et de son potentiel de bénéfice pour l’ensemble de la population. De nombreux pays travaillent à atteindre l’objectif mondial d’une réduction relative de 30% de la consommation moyenne de sel par la population, vers les recommandations de l’OMS de niveaux inférieurs à 2000 mg/jour de sodium (équivalent à moins de 5 g/jour de sel – légèrement moins d’une cuillère à café) ».