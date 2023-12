Hannah Waddingham ne partage pas les critiques envers le personnage de Tom Cruise

« J’ai un problème avec quiconque irait à son encontre ».

Hannah Waddingham

Hannah Waddingham a longtemps été dans le monde du spectacle, bien que sa voix puissante l’ait maintenue plus proche de la scène que des plateaux de cinéma ou de télévision, du moins jusqu’à il y a quelques années. Bien qu’elle ait déjà fait ses débuts dans le septième art auparavant, c’est alors que son physique spectaculaire et ses talents d’actrice ont permis à la Britannique de faire son apparition dans Game of Thrones en tant que Septa Unella, un rôle qui l’a fait connaître du grand public.

Peu de temps après, elle a obtenu des rôles dans la série 12 Monkeys, basée sur le film du même nom avec Bruce Willis, Sex Education et surtout Ted Lasso, où elle a joué aux côtés de Jason Sudeikis et qui raconte l’histoire d’un humble club de la Premier League anglaise qui surpasse les obstacles.

Où verrons-nous Hannah Waddingham prochainement ?

Mais qu’est-ce qui vient ensuite ? La chanteuse et actrice britannique continuera à nous ravir de sa présence puissante dans des films très diversifiés tels que The Specialist, avec Ryan Reynolds, qui a récemment repoussé sa sortie pour combler le vide laissé par Deadpool 3, le nouveau film Garfield, où elle partagera l’écran (ou la voix) avec Samuel L. Jackson et Chris Pratt, et Mission impossible: Sentence mortelle – Partie 2, la conclusion des aventures les plus récentes d’un Ethan Hunt interprété par Tom Cruise que nous ne verrons finalement qu’en mai 2025.

Waddingham a récemment parlé de Cruise, et elle l’a fait pour défendre l’acteur de Top Gun: Maverick ou Edge of Tomorrow, entre autres, contre ceux qui l’ont accusé parfois d’être autoritaire ou désagréable. Rappelons sa célèbre dispute alors que Mission Impossible: Sentence mortelle – Partie 1 était en cours de tournage en pleine pandémie.

Elle n’a que des paroles élogieuses envers Tom Cruise

Après avoir rappelé comment elle a passé « cinq jours intenses » avec Cruise sur le porte-avions de combat USS George HW Bush, et lorsqu’on lui a demandé son avis sur le caractère désormais célèbre de l’acteur et producteur, Waddingham a partagé avec son intervieweur ce qui suit : « Je dois dire que j’ai vraiment un problème avec quiconque s’en prend à lui maintenant ».

Et elle a continué : « Sans aucun doute, c’est l’une des personnes les plus charmantes, incitatrices, positives et inspirantes que j’ai rencontrées. N’est-ce pas merveilleux ? Je n’ai pas de temps pour ceux qui disent du mal de lui ».