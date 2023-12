Nouveau dispositif imprimé en 3D pourrait mettre fin aux tests de médicaments sur les animaux

La People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), une organisation non gouvernementale axée sur les droits des animaux, estime qu’aux États-Unis d’Amérique, plus de 100 millions d’animaux meurent chaque année dans les laboratoires. Les rats, les grenouilles, les chiens, les lapins, les singes, les poissons et les oiseaux sont soumis à des tests pour le développement de médicaments et de produits cosmétiques.

Pour les médicaments, de nombreuses agences réglementaires du monde entier exigent des tests de toxicité sur les animaux avant de passer aux tests sur les humains. Cependant, neuf médicaments sur dix qui passent aux essais cliniques sur les humains échouent car ils ne sont pas sûrs ou efficaces.

Ainsi, et parce que c’est une pratique éthiquement condamnable, un groupe de scientifiques en Écosse a développé un nouveau dispositif imprimé en 3D pour tester les médicaments. Cela pourrait accélérer l’accès des patients à de nouveaux traitements et éliminer le besoin de tests sur les animaux.

Body-on-chip pourrait éliminer les tests de médicaments sur les animaux

Les chercheurs de l’Université d’Édimbourg ont conçu un body-on-chip novateur, un petit dispositif de culture microfluidique qui recrée les structures complexes et les fonctions de plusieurs organes humains vivants. Ses créateurs affirment que c’est le premier du genre au monde.

Le dispositif est fabriqué en plastique à l’aide d’une imprimante 3D, avec cinq compartiments qui reproduisent le cœur, les poumons, les reins, le foie et le cerveau. Tous les « organes » sont connectés par des canaux qui imitent le système circulatoire humain et reproduisent le flux d’un médicament à travers le corps du patient.

Cela nous permet de voir où un nouveau médicament va dans le corps et combien de temps il y reste, sans avoir à utiliser un être humain ou un animal pour le tester.

Explique le chef de l’équipe, Liam Carr, au The Guardian, en ajoutant que la plateforme est entièrement flexible, ce qui en réalité un outil pour étudier diverses maladies humaines telles que le cancer et les maladies cardiovasculaires, neurodégénératives ou auto-immunes.

Ce dispositif présente un potentiel considérable pour réduire le nombre important d’animaux utilisés dans le monde entier pour tester des médicaments et d’autres composés.

Précise Adriana Tavares du Centre des Sciences Cardiovasculaires (CVS) de l’Université d’Édimbourg, soulignant que la clé du succès du système réside dans l’association de cinq organes dans un seul dispositif.