Comment cet homme va-t-il encaisser un milliard de dollars sans rien faire

Classe 1956, Steve Ballmer a été PDG de Microsoft de 2000 à 2014. Il a accumulé 4% des actions de l’entreprise et pourra bénéficier d’un dividende notable en 2024. Le problème, selon CNN Business, sera les impôts à payer.

Dans sa définition la plus classique, le dividende est une part des bénéfices d’une entreprise distribuée à ses actionnaires. Un exemple simple. Si la Babbo Natale Spa a clôturé l’année avec deux millions d’euros de bénéfice, le conseil d’administration (CDA) peut décider de distribuer une partie de ces bénéfices à tous ses actionnaires. Plus on possède d’actions, plus on a de revenus. Si le CDA souhaite distribuer tous les bénéfices et que j’ai 10% des actions de la Babbo Natale Spa, mon dividende sera de 200 000 euros. Le CDA peut également choisir de ne pas distribuer le bénéfice, mais de l’utiliser pour investir dans l’entreprise ou compenser les pertes des années précédentes. Un mécanisme que Steve Ballmer semble bien connaître.

Classe 1956, Ballmer a été PDG de Microsoft de 2000 à 2014. Selon les données de Forbes, il est la dixième personne la plus riche du monde, avec une fortune de plus de 111 milliards de dollars. Considérable. Selon une analyse de CNN Business, cette fortune est destinée à augmenter d’un milliard de dollars. En effet, Ballmer recevra cette somme provenant des dividendes de Microsoft, une entreprise qui a maintenant une capitalisation boursière de 2 780 milliards de dollars. Seconde seulement à Apple.

Pourquoi Ballmer aura un milliard de dollars de dividendes

Le CDA de Microsoft a décidé que d’ici 2024, les dividendes seront augmentés à 3 dollars par action par an. Même s’il ne travaille plus comme PDG de Microsoft, Ballmer possède encore des actions de l’entreprise. Beaucoup. La dernière déclaration disponible date de 2014 : il est question de plus de 333 millions d’actions, soit environ 4% de la société. Dans le système des Big Tech, les rémunérations des postes les plus élevés dans l’entreprise ne sont souvent pas entièrement en espèces. En général, surtout dans les start-ups, il y a aussi des formules d’options d’achat d’actions qui permettent d’acquérir des parts de l’entreprise au fil des ans. En général, l’achat de ces actions se fait à un prix fixé, égal ou même inférieur au prix du marché. Ballmer pourra donc encaisser un milliard de dollars sans rien faire. Le seul problème, explique CNN Business, ce sont les impôts : pour ces seuls dividendes, ils devraient s’élever à environ 200 millions de dollars.