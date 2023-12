Jennifer Love Hewitt : « Vieillir à Hollywood est vraiment difficile »

L’actrice sait déjà qu’il est impossible de plaire à tout le monde.

Jennifer Love Hewitt

Jennifer Love Hewitt est dans le monde du spectacle depuis de nombreuses années, tellement qu’elle a commencé quand elle était presque une enfant, bien qu’à l’époque il n’y avait aucune réserve à la qualifier de « sexy ». L’actrice, qui n’a pas hésité à exploiter cette facette dans sa jeunesse et dans ses premiers rôles, a de sévères critiques envers un Hollywood où, selon elle, « vous ne pouvez rien faire de bien ».

Dans le podcast Inside of You with Michael Rosenbaum, Hewitt, 44 ans et que l’on peut actuellement voir dans la série d’urgences 9-1-1, a avoué comment au début de sa carrière « Je me sentais observée. Je sentais que je devais être tout pour tout le monde tout le temps », a-t-elle déclaré lors d’un moment de l’interview. « On m’appelait sexy avant de savoir ce que cela signifiait être sexy. J’avais 17 ans en couverture de Maxim, et je n’avais aucune idée de pourquoi ».

Bien sûr, cette sensualité a servi à l’actrice principale de Ghost Whisperer, qui a été diffusée pendant cinq saisons, pour jouer le rôle principal dans le film The Tuxedo (2001), aux côtés de Sigourney Weaver. Le problème, poursuit Jennifer Love Hewitt, c’est lorsque le public ou même les dirigeants ne se rendent pas compte que de nombreuses années se sont écoulées depuis (elle joue depuis 37 ans), et continuent de vouloir voir la même femme qu’à l’époque. « Cette fille était si insécurisée et si confuse. Mais cette autre fille, qui peut-être ne ressemble pas à ça, j’aime qui elle est. Je me sens bien. Je vais bien ». Et elle conclut en disant : « Vieillir à Hollywood est vraiment difficile. C’est vraiment difficile car vous ne pouvez rien faire de bien ».

Une photo qui a suscité la polémique

Toute cette agitation est également motivée par une photo que l’actrice a publiée sur son compte Instagram en septembre de cette année 2023, où elle apparaissait avec une nouvelle couleur et coupe de cheveux, mais aussi avec un filtre qui la rendait méconnaissable, une pratique qu’elle a utilisée dans plusieurs de ses publications, ce qui a fait réagir de nombreux utilisateurs en lui reprochant sa « peur de vieillir ». À ce sujet, Hewitt s’est simplement contentée de répondre que c’était « insensé. N’est-ce pas ? ». Sa solution a été brillante : continuer à publier des photos avec de plus en plus de filtres, mais, comme tout dans la vie, cela n’a pas non plus plu à certains de ses followers. Bien que cela lui ait permis de retenir la leçon selon laquelle vous ne pouvez pas plaire à tout le monde.

Et même si elle essaie de le faire, « Faire semblant de ne pas se soucier [de ce que pensent les gens] est impossible. Nous sommes humains et oui, on les appelle les haters », a-t-elle dit. « Mais il est naturel de vouloir savoir ce qu’ils pensent de vous. Je suis actrice depuis 36 ans… Vous ne voulez pas vous soucier de ce qu’ils pensent de vous, mais vous devez vous soucier de ce qu’ils pensent de vous. Vous voulez savoir ce qui se passe là-bas ».

Elle a conclu en disant que « La seule raison pour laquelle ces personnes me dérangent… C’est parce que je suis la mère d’une fille. Et c’est dangereux ce que nous faisons ressentir aux gens. C’est dangereux, je pense, de dire aux femmes : ‘Tu ne peux plus faire semblant de n’avoir que 22 ans pour moi, car je ne sais pas comment le prendre’. Eh bien, c’est ton problème ! Parce que j’ai 44 ans et c’est ainsi que je ressemble ».