Les smartphones nous écoutent-ils? Peut-être avons-nous un premier indice pour le comprendre

La théorie des smartphones capables de nous écouter n’est rien de plus qu’une légende urbaine. Selon une enquête de 404 Media, cependant, il y aurait une grande entreprise de médias prête à vendre ce service.

Tôt ou tard, cela nous est arrivé à tous. On ouvre le smartphone, on regarde quelques réseaux sociaux et entre un meme et une photo d’amis, une publicité apparaît. « J’ai parlé de ces chaussures hier ! Je ne les ai jamais cherchées sur les réseaux sociaux ». Conséquence directe : « Ces machins nous écoutent ». La théorie des smartphones capables d’écouter nos conversations est assez enracinée.

Il y a une tendance TikTok où vous prenez le smartphone de votre partenaire et commencez à énumérer les cadeaux que vous aimeriez recevoir, espérant les trouver dans les publicités. Une théorie à laquelle pourrait maintenant s’ajouter un petit élément de réalité.

Comment fonctionne le suivi de nos données

La théorie des smartphones qui nous écoutent n’a pas beaucoup de preuves. Pour l’instant, l’hypothèse la plus prudente est qu’il s’agit d’un problème de perception. Nos données sont suivies de différentes manières. D’abord par les cookies, mais aussi par les empreintes que nous laissons sur les réseaux sociaux lorsque nous aimons ou simplement regardons une vidéo plus longtemps qu’une autre.

C’est ainsi que parmi les mille annonces ciblées sur nos intérêts, il peut arriver que nous en trouvions une dont nous venons de parler avec nos amis. Bien sûr, nous le remarquons, même si c’est peut-être l’une des dizaines d’insertions qui nous bombardent chaque jour. Et de là, nous pensons immédiatement que notre smartphone a été capable de l’enregistrer en la volant à nos conversations.

Le nouveau service « Écoute Active »

Le média 404 a découvert quelque chose de plus. Il est peut-être encore trop tôt pour classer les doutes sur les smartphones qui nous écoutent dans le tiroir des théories du complot. Un reportage publié le 14 décembre a révélé qu’une équipe marketing de Cox Media Group (CMG) aurait vendu des packs de publicité incluant une « Écoute Active » des conversations des clients. 404 Media parle d’une surveillance « basée sur des conversations aléatoires en temps réel ».

Certains employés de Cox Media auraient également parlé de ce service sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn. Le service ne serait pas en cours de développement mais déjà en vente, selon 404 Media, l’un de leurs journalistes aurait même discuté avec l’un des représentants pour discuter des différents packs d’offres. Les informations captées par les smartphones sont appelées : « Voice Data ». Cox Media n’a pas répondu à cette enquête.