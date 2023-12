Voici comment imprimer un calendrier de Google Calendar

Imprimer vos calendriers Google est très utile pour garder le contrôle de vos dates clés.

Les calendriers Google Calendar sont un excellent outil chargé de possibilités. Avec votre seul compte Google, vous disposez d’un parfait planificateur pour détailler tous vos événements et tâches. Il s’agit de l’un des outils gratuits les plus intéressants. Et, à vrai dire, tout ce que nous offre l’entreprise de Mountain View vaut la peine à cet égard. Dans ce tutoriel simple, nous allons apprendre à imprimer un calendrier Google Calendar afin que vous puissiez l’utiliser selon vos critères. Parfois, avoir un document imprimé nous est très utile.

Comment imprimer un calendrier Google Calendar

Tout d’abord, nous devons accéder à notre compte Google. Nous nous connectons avec nos identifiants. Dans le coin supérieur droit, juste à côté de notre icône, nous trouvons un cercle avec un carré formé de 9 points. En cliquant dessus, nous verrons tous les produits Google disponibles. Nous cherchons Calendar.

Une fois que vous y accédez, vous verrez le mois dans lequel nous nous trouvons ou le calendrier sera affiché selon la configuration choisie précédemment. Par exemple, il se peut qu’il affiche la semaine, car c’est ce que vous avez défini. Sur la gauche, vous verrez les types de calendriers actifs. Ceux-ci sont personnalisables et nous permettent d’avoir les dates clés dans notre calendrier. Sélectionnez le type de calendrier que vous souhaitez afficher.

Lorsque vous avez le calendrier souhaité activé, revenez en haut à droite. Cliquez sur l’engrenage, et une fois là, un menu déroulant s’ouvrira. En bas, nous verrons le menu « Imprimer ».

L’étape préalable à l’impression consiste à configurer les options. Vous devez sélectionner la période spécifique, bien que par défaut, votre configuration initiale soit affichée, qui dans l’exemple est d’1 mois. Vous pouvez demander à Google Calendar de modifier la taille de la police comme vous le souhaitez, ainsi que l’orientation, verticale ou horizontale. Enfin, vous pouvez choisir si vous voulez que le contour soit en couleur ou en noir et blanc, et si les week-ends doivent être affichés ou non. Si vous souhaitez afficher les événements que vous n’avez pas acceptés, vous devez le sélectionner. Dans le cas de Google Calendar, il y a des événements dans des calendriers collaboratifs que nous ne marquons pas nous-mêmes. Cliquez sur « Imprimer » pour terminer le processus.

Enfin, nous verrons la boîte de dialogue d’impression, où nous choisirons l’imprimante et toutes les options disponibles. Votre calendrier sera disponible une fois le processus terminé.

Voici les étapes pour imprimer votre calendrier Google Calendar. Facile et pratique, avoir un calendrier sur papier nous aide à mieux planifier nos tâches et événements. Cet outil de Google est d’une grande aide dans toutes les circonstances.