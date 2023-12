Le royaume de la planète des singes est le premier d’une nouvelle trilogie.

Et son protagoniste n’a aucune idée de qui était César.

Proximus Cesar

En 2011, nous avons été témoins de la renaissance de La planète des singes grâce à Les origines de la planète des singes, un film qui s’éloignait de ce qui avait été vu dans le film de Charlton Heston et ses suites pour nous raconter, dès le départ, ce qui a conduit ces primates à nous voler la Terre, qui avait été notre foyer pendant tant de millénaires.

Les origines racontent les aventures de César, interprété par Andy Serkis (Gollum dans la version cinématographique de Le Seigneur des Anneaux), un chimpanzé doté de capacités cognitives améliorées grâce à des expériences. Dans ce film, nous voyons déjà comment César évolue pour devenir le leader de tous les singes, des événements presque oubliés dans le prochain Le règne de la planète des singes.

Environ trois siècles plus tard après que César ait terminé ses aventures dans La guerre de la planète des singes, dans le nouveau film réalisé par Wes Ball, qui sera en charge de l’adaptation en live action de The Legend of Zelda, nous rencontrerons Noa, un jeune singe qui n’a aucune idée de qui était le chef révolutionnaire, comme l’a confirmé l’acteur Owen Teague. « Noa n’a aucune idée de qui est César. Une partie de son voyage est de découvrir cet héritage et ses différentes interprétations. Noa doit comprendre ce que tout cela signifie ».

Celui qui se souvient de César et de ses enseignements est Proximus, bien que déformés, glorifiés par le temps et les légendes. En réalité, Kevin Durand, son homologue humain, commente que son arrivée au pouvoir était « une autoproclamation réalisée par tous les moyens nécessaires pour assurer que les singes continuent d’évoluer. Comme dans chaque morceau d’histoire humaine, il y a toujours un genre de tyran qui vient et effraie tout le monde en les faisant croire en lui ».

Nouvelle trilogie

« Dès le début, nous avons pensé à cela comme une trilogie« , déclare Wes Ball. « Nous avions de grandes idées sur où cela pourrait finalement mener et comment cela pourrait s’intégrer dans l’héritage de ces films. Donc, je parle avec [le studio] à propos de l’histoire suivante« . Et il continue : « Ces trois derniers films étaient sur la fin de quelque chose. Ils étaient sur la fin de cette histoire de Moïse. Ils étaient sur la fin de l’humanité« , explique-t-il. « Et nous avons pensé, ‘des cendres de ces films précédents, nous allons faire pousser un nouvel arbre pour escalader’. Ce film parle beaucoup du début de quelque chose« .