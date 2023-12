Bien que des millions d’exemplaires du Fire TV Stick aient déjà été vendus dans le monde entier, tout le monde ne le connaît pas. Avec ce petit appareil compact, vous pouvez par exemple équiper d’anciens téléviseurs de fonctions modernes sans avoir à acheter un nouveau téléviseur intelligent. Le Fire TV Stick est particulièrement intéressant pour ceux qui ne dépendent plus de la télévision linéaire.

Contenu:

Qu’est-ce qu’un Fire TV Stick?

En avril 2014, le premier Fire TV d’Amazon est sorti aux États-Unis. À l’époque, il s’agissait d’un petit boîtier décodeur à brancher sur le téléviseur. Il permettait de diffuser en continu du contenu numérique provenant d’Internet, comme des séries télévisées et des films. Avec le lancement en Allemagne en septembre 2014, le premier Fire TV Stick est également arrivé sur le marché. Celui-ci avait des dimensions encore plus compactes et était à peine plus grand qu’une clé USB conventionnelle.

Voici à quoi ressemblait le Fire TV Stick en 2017. (Photo : Amazon)

Le concept fondamental du Fire TV n’a pas changé depuis son introduction il y a près de 10 ans. Amazon a sorti d’autres modèles sous le nom de Fire TV Stick, plus puissants et mieux équipés. Il continue de servir à diffuser en continu des contenus numériques.

Une télécommande est toujours incluse avec un Fire TV Stick. Avec celle-ci, vous naviguez dans les menus et lancez les fonctions souhaitées. Son utilisation est similaire à celle d’une télévision intelligente ou d’autres appareils connectés au téléviseur (lecteur Blu-ray, console de jeux, etc.). Elle est volontairement simple et conviviale pour les débutants. Cela est également rendu possible par le système d’exploitation FireOS spécialement développé et basé sur Android.

Le modèle actuel de 2023, le Fire TV Stick 4K Max 2e génération. (Photo: Netcost)

Le terme Fire TV est souvent utilisé comme synonyme des termes lecteur en streaming ou clé de diffusion en streaming. Il existe également des solutions d’autres fabricants, comme Roku ou Google.

Que puis-je faire avec un Fire TV Stick?

La principale fonction du Fire TV Stick est de diffuser en continu des films, des séries, des documentaires ou de la musique depuis Internet. Le streamingstick prend en charge presque tous les fournisseurs actuellement pertinents, notamment :

Musique : Spotify, Amazon Music, Radio.de

Spotify, Amazon Music, Radio.de Télévision : Das Erste, ZDF, RTL+, Arte, DMAX, 3Sat…

Das Erste, ZDF, RTL+, Arte, DMAX, 3Sat… Fournisseurs de streaming : Netflix, Disney+, DAZN, Prime Video/Freevee, Apple TV, Joyn, Waipu, WOW, PlutoTV, Zattoo

Netflix, Disney+, DAZN, Prime Video/Freevee, Apple TV, Joyn, Waipu, WOW, PlutoTV, Zattoo Autres offres : Twitch, Youtube

Grâce à la fonction de télévision en direct, les Fire TV Sticks actuels peuvent remplacer complètement la télévision linéaire avec leur offre enrichie de services de streaming et d’applications des chaînes de télévision. En effet, la plupart des chaînes de télévision habituelles sont disponibles grâce à cette fonction.

Une télécommande est toujours incluse avec le Fire TV Stick. (Photo : Amazon)

Autres points forts du Fire TV :

Commande vocale : Utilisez l’assistant vocal Alexa pour rechercher du contenu ou même contrôler votre maison intelligente. La télécommande sert d’appareil d’entrée.

Utilisez l’assistant vocal Alexa pour rechercher du contenu ou même contrôler votre maison intelligente. La télécommande sert d’appareil d’entrée. Applications : Élargissez les fonctionnalités avec des milliers d’applications. Tout comme sur un smartphone, vous pouvez installer des applications supplémentaires sur votre Fire TV Stick.

Élargissez les fonctionnalités avec des milliers d’applications. Tout comme sur un smartphone, vous pouvez installer des applications supplémentaires sur votre Fire TV Stick. Jeux : Dans le magasin d’applications intégré, vous trouverez non seulement des applications, mais aussi de nombreux jeux pour toute la famille. Vous les contrôlez avec des manettes de jeu vendues séparément. Un Fire TV Stick peut servir de console de jeux. Le service de jeux en streaming Luna est également disponible.

Dans le magasin d’applications intégré, vous trouverez non seulement des applications, mais aussi de nombreux jeux pour toute la famille. Vous les contrôlez avec des manettes de jeu vendues séparément. Un Fire TV Stick peut servir de console de jeux. Le service de jeux en streaming Luna est également disponible. Salle de home cinéma : Les modèles récents de Fire TV permettent un son surround de haute qualité et la diffusion de contenus en résolution 4K élevée. Les cinéphiles y trouveront donc leur compte.

Les modèles récents de Fire TV permettent un son surround de haute qualité et la diffusion de contenus en résolution 4K élevée. Les cinéphiles y trouveront donc leur compte. Maison intelligente : Accédez aux caméras de surveillance basées sur IP, aux systèmes d’éclairage intelligents comme Philips Hue ou aux barres de son directement depuis votre téléviseur. Un Fire TV Stick s’intègre à votre maison intelligente et facilite la commande ou augmente les fonctionnalités.

Accédez aux caméras de surveillance basées sur IP, aux systèmes d’éclairage intelligents comme Philips Hue ou aux barres de son directement depuis votre téléviseur. Un Fire TV Stick s’intègre à votre maison intelligente et facilite la commande ou augmente les fonctionnalités. Miroir d’écran : Diffusez directement le contenu de votre téléphone portable sur grand écran de télévision. Le Fire TV Stick facilite cette tâche.

Diffusez directement le contenu de votre téléphone portable sur grand écran de télévision. Le Fire TV Stick facilite cette tâche. Photos : Affichez vos photos de votre téléphone ou de votre ordinateur sur votre téléviseur. Si vous le souhaitez, vous pouvez également faire défiler vos propres photos prises en tant qu’économiseur d’écran.

Si vous avez un abonnement Amazon Prime, vous bénéficiez également de milliers de films et de séries disponibles sans frais supplémentaires avec un Fire TV. Vous pouvez également vous abonner à d’autres chaînes telles que MGM, Eurosport ou Paramount à un prix abordable avec Prime.

Quelles sont les exigences d’un Fire TV (Stick)?

Pour utiliser un Fire TV Stick, vous avez besoin d’au moins :

Téléviseur HD (720p) avec une entrée HDMI libre

Connexion Internet via Wi-Fi

Prise de courant

Le Fire TV Stick est branché directement dans le port HDMI de votre téléviseur. Vous alimentez la clé de diffusion en streaming avec l’énergie nécessaire à l’aide d’un câble micro-USB et d’un adaptateur secteur fournis.

Le Fire TV Stick fonctionne avec presque tous les téléviseurs des dernières années. (Photo : Amazon)

Votre téléviseur doit être prêt à afficher du contenu en HD Ready (720p) ou en Full HD (1080p) et être capable d’afficher 50 Hz ou 60 Hz. Cela devrait être le cas pour presque tous les téléviseurs des 10 à 15 dernières années.

Si vous souhaitez une résolution 4K Ultra HD, le port HDMI de votre téléviseur doit prendre en charge la norme HDCP 2.2 et être capable de prendre en charge l’affichage de 2160p à 24/25/30/50/60 Hz. Consultez le manuel de votre téléviseur en cas de doute.

Les Fire TV Sticks modernes prennent en charge des normes telles que le Wi-Fi 6E ou le HDMI 2.1 pour le mode Niedriglatenz automatique ALLM (mode faible latence automatique). Dans ce cas, le routeur doit prendre en charge ces connexions Internet rapides et le téléviseur doit prendre en charge la norme HDMI. Si ce n’est pas le cas, vous n’utilisez peut-être pas pleinement le potentiel du Fire TV, ce qui n’est cependant pas grave.

De manière générale, une connexion Internet d’au moins 16 Mbit/s est recommandée pour diffuser en continu sans problème. Plus la connexion Internet est rapide, moins il y a d’attente et plus la résolution maximale du flux peut être élevée.

Quels Fire TV Sticks existe-t-il?

Amazon propose actuellement cinq modèles de Fire TV, dont quatre sticks :

Fire TV Stick Lite : Le Lite est recommandé pour les débutants et les propriétaires de simples téléviseurs plus anciens. Il permet de se lancer à moindre coût dans l’univers du streaming.

Le Lite est recommandé pour les débutants et les propriétaires de simples téléviseurs plus anciens. Il permet de se lancer à moindre coût dans l’univers du streaming. Fire TV Stick : Si vous souhaitez équiper votre ancien téléviseur Full HD de fonctions nouvelles, vous pouvez opter pour le dernier modèle de Fire TV Stick (3e génération).

Si vous souhaitez équiper votre ancien téléviseur Full HD de fonctions nouvelles, vous pouvez opter pour le dernier modèle de Fire TV Stick (3e génération). Fire TV Stick 4K : Si votre téléviseur prend en charge la résolution 4K, vous aurez besoin du Fire TV Stick 4K de la 2e génération.

Si votre téléviseur prend en charge la résolution 4K, vous aurez besoin du Fire TV Stick 4K de la 2e génération. Fire TV Stick 4K Max : Un peu plus performant que le Fire TV Stick 4K et doté de deux fois plus de mémoire, il convient mieux aux applications de jeux.

Un peu plus performant que le Fire TV Stick 4K et doté de deux fois plus de mémoire, il convient mieux aux applications de jeux. Fire TV Cube : Ce Fire TV est une box classique avec des fonctionnalités supplémentaires et encore plus de puissance. Cet appareil est destiné aux utilisateurs expérimentés et technophiles.

La télécommande simple permet une utilisation facile. (Photo : Amazon)

Combien coûte un Fire TV Stick?

Le prix du Fire TV Stick débute à environ 35 euros pour le modèle Lite. Le modèle haut de gamme, le Fire TV Stick 4K Max, coûte environ 80 euros. Le Fire TV Cube coûte même environ 160 euros.

Le câble nécessaire, l’adaptateur secteur et la télécommande avec piles sont toujours inclus dans le prix, c’est-à-dire tout ce dont vous avez besoin pour commencer.

Le Fire TV Cube de la 3e génération est le lecteur en streaming le plus puissant d’Amazon. (Photo : Amazon)

Il est important de savoir : Contrairement aux abonnements mensuels, aucun frais mensuel n’est facturé, même si la valeur ajoutée est considérablement augmentée avec Amazon Prime. Cependant, vous pouvez également utiliser le Fire TV sans le service d’abonnement payant. Notez que Netflix, Disney+ et autres sont des offres externes pour lesquelles vous devez souscrire des abonnements. La clé de diffusion en streaming Fire TV permet donc uniquement d’utiliser ces services, ils ne sont pas inclus dans le prix d’achat.

Ai-je besoin d’un Fire TV Stick?

Si vous avez un téléviseur tout neuf, il y a de fortes chances qu’il offre tout ce qui distingue un Fire TV : tous les services de streaming importants, une utilisation confortable et de nombreuses applications pour des fonctionnalités supplémentaires.

Un Fire TV Stick est principalement destiné à ceux qui souhaitent équiper leur ancien téléviseur de fonctions de diffusion en streaming les plus récentes ou élargir les fonctionnalités. Mais même si vous trouvez l’utilisation de votre téléviseur « ennuyeuse », passer à un Fire TV Stick peut être intéressant. Personnellement, je préfère mon Fire TV Stick 4K Max à l’interface utilisateur de mon téléviseur LG de 2020, surtout parce qu’elle est beaucoup plus rapide et plus intuitive.

Comparaison ici : en haut, le Fire TV Stick 4K Max de 1re génération, en bas, le nouveau modèle. (Photo : Netcost)

Un autre aspect intéressant est que, bien qu’une connexion Internet soit nécessaire pour utiliser un Fire TV Stick, il peut remplacer un décodeur satellite ou câble en ce qui concerne l’offre de chaînes. De nombreuses chaînes de télévision en direct sont disponibles par défaut, et d’autres peuvent être obtenues en installant des applications telles que Joyn ou les bibliothèques des chaînes de télévision publiques.

La nécessité d’un Fire TV Stick dépend principalement de la façon dont vous souhaitez utiliser votre téléviseur : pour diffuser en continu tous les contenus imaginables, pour jouer sporadiquement, pour remplacer d’autres appareils ? Il existe de nombreux cas d’utilisation individuels pour le stick de streaming.

Quel est le meilleur Fire TV Stick ?

Le Fire TV Stick techniquement le plus performant actuellement (en novembre 2023) est le Fire TV Stick 4K Max de la 2e génération (modèle 2023). Mais est-il également le meilleur pour vous ? Vous pouvez le découvrir dans notre guide d’achat : quel Fire TV est le bon lecteur de streaming pour moi ?. Dans de nombreux cas, un Fire TV Stick moins cher ou moins puissant d’Amazon suffit également.